Tigros, ancora posizioni aperte per l'estate: 6 posti nel Nord Italia

Tigros, azienda lombarda nel settore GDO, in previsione del picco estivo cerca 60 profili e ha incaricato della selezione Articolo1, Soluzioni HR.

Ecco le ricerche: - 15 Addetti Reparto Macelleria; - 15 Addetti Reparto Gastronomia; - 15 Addetti Reparto Pescheria; - 15 Addetti Reparto Orto-Frutta. I candidati ideali hanno maturato un precedente esperienza nella mansione; sono disponibili a lavorare part-time su turni con contratti giornalieri/settimanali, a seconda delle esigenze dell’Azienda. Orario di lavoro: Part- time 20/30ore settimanali articolate su turni distribuiti nella fascia oraria 7.00/22.00 dal Lunedì alla Domenica con un giorno di riposo.

Si offre contratto in somministrazione, CCNL Commercio, con vari livelli, a seconda del ruolo. Sedi di lavoro: Nord di Varese, vicino ai laghi (Lago Maggiore, Lago di Lugano), Novara e Caltignaga (No).

Gli interessati possono inviare la propria candidatura, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando in oggetto la posizione di proprio interesse a milano@articolo1.it per le sedi: Nord di Varese vicino ai laghi e a torino@articolo1.it per le sedi Novara e Caltignaga (No).

Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77).