Porta Nuova, al Comune di Milano 10 milioni di euro dai costruttori

I costruttori del quartiere di Porta Nuova dovranno versare circa dieci milioni di euro a Palazzo Marino come oneri di urbanizzazione: lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato che inverte una decisione del Tar che, invece, aveva dato ragione a Coima e Varesine, le due società private coinvolte. La vicenda nasce nel 2006 con la stipula della convenzione tra l'ex Hines Italia, poi diventata Coima, e Varesine da una parte e il Comune di Milano dall'altra per la realizzazione del quartiere e la definizione dei relativi oneri.

Nel 2008, Palazzo Marino ha cambiato però gli oneri. Le due aziende hanno sempre ritenuto di doversi riferire ai precedenti accordi, anche per principio di buona fede a loro dire violato. Ma per il Comune le cose stanno diversamente: nell'accordo del 2006 si diceva che le tariffe sarebbero state definite nell'ambito del permesso a costruire, che è stato firmato dopo l'entrata in vigore della tariffazione degli oneri stabilita nel 2008.

Così, dopo la bocciatura del Tar, Palazzo Marino si è presentato al Consiglio di Stato e ha avuto ragione. Di fatto, quindi, poiché i procedimenti amministrativi hanno due gradi di giudizio, ora le due società dovranno pagare i dieci milioni, che sono un conguaglio rispetto al totale: vengono comunque riconosciuti tutti i lavori relativi alle nuove strade, alle fognature, all'illuminazione e altro ancora già eseguiti da Hines-Coima e Varesine.