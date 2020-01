Open day: Congusto Gourmet Institute presenta la sua offerta formativa

Sabato 11 gennaio 2020 Congusto Gourmet Institute, scuola di alta formazione per il mondo food, apre le sue porte per una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa della scuola di cucina. Un open day per chi sogna un lavoro nel mondo della ristorazione e vuole approfondire gli strumenti proposti dalla scuola per conquistarsi una carriera di rilievo tra cucina, sala, pasticceria e hotellerie. Congusto Gourmet Institute è il primo campus culinario di Milano, una realtà che vanta dal canto suo uno stabile 88,5% di allievi impiegati nel mondo della ristorazione in realtà di alto livello, tra cui a titolo di esempio Ceresio 7, Seta – Mandarin Oriental, Ernst Knam, Peck, Villa d’Este. Tra borse di studio, programmi di formazione studiati sulla base delle reali necessità del mercato ed esperienze sul campo, la scuola di cucina Congusto conferma di prendere sul serio il processo della formazione, adottando un metodo di lavoro che immerge concretamente gli allievi nell’ambiente professionale che li aspetta. La formazione passa attraverso un corpo docenti di alto calibro, che si muove secondo le linee guida dettate da Roberto Carcangiu, chef e coordinatore didattico di Congusto Gourmet Institute, tra cui, per citarne solo alcuni, gli chef Roberto Prezioso, Alberto Citterio, Sergio Mei, Ernst Knam, Matteo Cunsolo, Elio Sironi, Gianluca Fusto e professionisti del mondo della ristorazione quali il celebre food critic Allan Bay.

Alle 10:45 dell’11 gennaio Roberto Carcangiu darà il via all’open day con la presentazione dell’offerta formativa e introdurrà gli ospiti della giornata. Tra questi, Filippo La Mantia, oste e cuoco, parlerà del suo percorso lavorativo e personale tra cucina e sala, spiegando come oggi sia proprio quest’ultima a richiedere una particolare attenzione formativa. Per tutto il giorno si susseguiranno tour guidati del campus, colloqui di orientamento e trial lessons che vedranno la partecipazione dello chef Sergio Mei e del pastry blogger Lucake. L’open day sarà anche l’occasione per presentare le nuove borse di studio messe a disposizione da Monster Italia e per incontrare i canditati a quelle promosse, a inizio anno accademico, dal Pastificio Garofalo.

La scuola di cucina Congusto Gourmet Institute, fondata nel 2003 da Federico Lorefice – imprenditore ed esperto di gastronomia– insieme al socio Daniel Stoico, è il primo campus per le discipline gastronomiche dove si svolgono corsi professionali di Cucina, Pasticceria, Panificazione, accreditato da Regione Lombardia.

Per accedere all’Open Day di Congusto Gourmet Institute è necessario registrarsi al link dedicato.

Per info e orientamento:

Congusto Gourmet Institute

info@congusto.com