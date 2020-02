Gara di solidarietà alla Parker di Gessate: regalano ore di permesso al collega malato

Duecento lavoratori. Duecento vite. Duecento storie diverse l'una dall'altra. Eppure quando hanno saputo che un loro collega che da mesi sta lottando contro una terribile malattia non avrebbe più avuto uno stipendio (aveva finito le ore e avrebbe dovuto mettersi in aspettativa non retribuita) hanno pensato tutti allo steso modo. E gli hanno regalato un sorriso e anche la grinta per continuare la sua battaglia. Succede alla Parker di Gessate, azienda che produce valvole, dove lavoratrici e lavoratori hanno deciso di compiere un gesto di solidarietà concreta scegliendo di "donare" a un collega le proprie ore di permesso retribuito in modo da consentirgli di raggiungere, a fine 2020, l’età pensionabile.

Per tradurre in pratica questo slancio di generosità nella giornata di giovedì 20 febbraio è stato siglato un accordo per la *banca delle ore solidale* tra i rappresentanti dei lavoratori, il sindacato e l’azienda. Ad oggi — si legge in una nota della Fiom Cgil di Milano — le ore devolute superano quelle necessarie al lavoratore per arrivare alla pensione. In totale, infatti, sono stati donati oltre 260 giorni di lavoro.

La storia del movimento dei lavoratori è costellata di pagine belle. Le metalmeccaniche e i metalmeccanici della Parker di Gessate ne hanno scritta una, restituendo senso alla parola solidarietà in questi tempi dove troppo spesso a predominare sono l’individualismo e la competizione selvaggia.