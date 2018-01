Orio al Serio, 2017 da record: superati i 12 milioni di passeggeri

E' ancora record, per l'aeroporto di Orio al Serio, il 2017: i passeggeri hanno superato i dodici milioni, con un incremento di oltre il dieci per cento rispetto al 2016. Che era stato a sua volta un record. Lo scalo bergamasco, ormai da tempo il terzo aeroporto di Milano, da sedici anni cresce senza sosta.

Il dodicesimo milione di passeggeri annui è stato raggiunto il 21 dicembre 2017. A fine annio la cifra è stata di 12 milioni e 336 mila. Ovvero più di un milione in più rispetto all'anno precedente. E anche il settore merci ha segnato un incremento: 126 mila tonnellate in tutto l'anno, per un +7% rispetto all'anno precedente.

Due, secondo Sacbo (società di gestione dell'aeroporto), i fattori trainanti. Il primo è un generale miglioramento del parametro detto "load factor" in gergo, cioè il rapporto tra i passeggeri effettivamente trasportati e i posti offerti. In altre parole, gli aerei sono stati più "pieni" degli anni precedenti.

Il secondo fattore trainante è stato l'incremento di rotte verso i Paesi fuori dall'Unione europea, soprattutto Russia, Turchia, Israele e Ucraina.

Orio al Serio si conferma dunque il terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri dopo Fiumicino e Malpensa. In dieci anni lo scalo bergamasco ha più che raddoppiato il numero di passeggeri annuo: nel 2007 infatti il dato si fermava a 5 milioni e 700 mila, e l'aeroporto era il settimo in Italia: prima di lui, oltre alla coppia Fiumicino-Malpensa, c'erano Linate, Venezia, Catania e Napoli.