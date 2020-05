Un altro passo verso la normalità, l'ortomercato riapre (in parte) al pubblico

Da sabato 9 maggio il reparto fiori e quello carni dell'Ortomercato riapriranno al pubblico. A farlo sapere Sogemi, la società che gestisce il comprensorio. Ancora chiusi per il momento i settori che normalmente hanno l'afflusso più consistente, quello ortofrutticolo e quello ittico.

Gli orari - specifica Sogemi - saranno quelli consueti, dalle 9 alle 12. L’accesso per le auto sarà consentito in uscita dalla Porta 1 (Via Lombroso 54) e dalla Porta 5 (Via Lombroso 95); mentre l’ingresso pedonale sarà consentito dalla Porta 5 in ingresso e in uscita.

Naturalmente all'interno dell'Ortomercato verranno messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per la sicurezza delle persone presenti, in conformità con le disposizioni normative: ingresso scaglionato; controllo della temperatura all’ingresso; obbligo di uso di mascherine e guanti per operatori e pubblico; rispetto della distanza interpersonale di un metro. All’ingresso a ciascun cliente sarà consegnata una planimetria con i percorsi da rispettare.

Riapertura dei mercati milanesi

Da giovedì 7 maggio a Milano hanno riaperto anche alcuni mercati scoperti. In particolare, a tornare in attività, solo per la vendita di generi alimentari e in via sperimentale, sono stati 26 dei 94 mercati che normalmente hanno luogo in città.

Per accedere valgono le nuove regole della Fase 2, tra "numero chiuso" e controlli all'entrata. "Per limitare al massimo la concentrazione sarà definita la capienza massima - ha spiegato palazzo Marino - e l'ingresso sarà consentito a un solo membro per famiglia, fatta eccezione per coloro che hanno la necessità di recare con sé minori di anni 14, persone con disabilità o anziani". In più le aree saranno "delimitate e recintate e presenteranno varchi obbligatori di accesso e uscita, che limiteranno al massimo l’incrocio ravvicinato tra le persone. I varchi saranno presidiati da personale dedicato che, oltre a regolare l’afflusso, potrà rilevare la temperatura corporea dei cittadini prima dell’ingresso".