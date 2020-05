Ortomercato di Milano, vendite quasi a livelli pre lockdown: ecco la situazione

È tornato quasi alla normalità l'ortomercato di Milano: lo dimostrano i dati registrati tra l'11 e il 17 maggio e resi noti dall'istituzione milanese. Le cifre settimanali mostrano un ritorno alla normalità e ai valori osservati pre-emergenza in quasi tutti gli indicatori.

Unico dato non ancora tornato ai livelli standard è quello degli accessi degli acquirenti privati poiché, per il momento, solo Mercato Fiori e Mercato Carni sono stati aperti al pubblico il sabato mattina. Il Mercato Ittico continua a registrare una crescita dei quantitativi commercializzati (+4% nell’ultima settimana) riportandosi così sull’80% del dato settimanale pre-emergenza. Continua l’aumento per la categoria ambulanti (+12%), in crescita anche il settore della ristorazioni e degli alberghi (+38%).

Andamento dei prezzi

I prezzi dei prodotti ortofrutticoli sono in generale stabili. Nel comparto frutta, viene segnalato tuttavia un aumento dell’8% delle mele golden a seguito di un aumento dei consumi e la riduzione del 10% del prezzo delle more. Da evidenziare inoltre l’arrivo al Mercato di pesche, albicocche e ciliegie. Nel comparto verdura l’aumento delle temperature ha portato ad una leggera flessione della domanda con una conseguente riduzione del prezzo di alcuni prodotti quali zucchine e asparagi, rispettivamente scesi dell’8% e del 6%. Sale invece il prezzo di carote (+6%), patate (+8%) e cipolle (+10%). Per quanto riguarda l’ittico, nella settimana dell’11-17 maggio, la maggior parte dei prodotti mantiene un andamento stabile. Gli unici aumenti si registrano per la seppia (+15%) e per la sogliola (+21%) per quanto riguarda il prodotto fresco, mentre nel congelato si segnala un aumento del prezzo del gambero atlantico (+5%) e del calamaro (+7%), dovuti ad un aumento dei quantitativi consumati.