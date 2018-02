Outlet Caffè e Vendita di Cialde e Capsule un Business tutto Made in Italy

Il business del caffè è da sempre una realtà molto importante in Italia. Da qualche anno la presenza delle aziende di caffè però ha spostato il suo interesse anche verso la famiglia e l'ufficio grazie alle ormai conosciutissime cialde compatibili.

I più grandi torrefattori italiani hanno realizzato dei veri e propri Outlet di Caffè che operano principalmente online attraverso ecommerce diretti.

Ad affiancare le grandi aziende sono nate realtà più territoriali che si posizionano attraverso negozi specializzati di quartiere.

A Milano negli ultimi 5 anni si sono viste più di 200 attività in questo settore nascere e offrire un'assistenza ai clienti che non hanno la possibilità o semplicemente non amano ordinare le cialde online.

Chi sono i Top Player Italiani del Caffè in Cialde Compatibili?

In Italia sono solo alcune le aziende a tirare le redini del settore e a contendersi il 50% del mercato dei punti vendita fisici e lo spazio online.

In questa rincorsa al momento si vedono ai primi posti, caffè Borbone, torrefazione napoletana nata alla fine degli anni '90 che oggi è uno dei brand più riconosciuti quando si parla di cialde e compatibili. La sua presenza mediatica ha fatto si che arrivasse ad essere nei primi posti di tutti gli Outlet Caffè specializzati in bevissimo tempo e a stabilizzarsi come prodotto più richiesto e venduto nei negozi fisici e soprattutto online, dove vengono svolte ormai la maggior parte delle vendite, sia per convenienza economica che per comodità.

Le cialde Borbone vedono subito dietro, in una corsa a chi investe di più in gadget, omaggi, presenza sul territorio e in ricerca e sviluppo, un'altra torrefazione napoletana, che oggi è sicuramente la seconda torrefazione italiana ad essere riconosciuta tra i brand "artigianali" che producono cialde di caffè compatibili. Caffè Lollo, azienda storica napoletana che oggi realizza moltissimi prodotti e investe ingenti capitali in pubblicità per contendersi le ambite posizioni in tutti gli shop online specializzati.

Lavazza sempre più presente nelle attività professionali e meno nei negozi di caffè, Pop Caffè da Ragusa, Ristora con le sue bevande solubili di qualsiasi genere, capsule Bialetti compatibili e moltissime altre aziende locali. Dietro alle due torrefazioni in testa ci sono decine di aziende specializzate e anche multinazionali del settore del caffè comesempre più presente nelle attività professionali e meno nei negozi di caffè,da Ragusa,con le sue bevande solubili di qualsiasi genere, Toro Caffè azienda artigianale milanese che produce e vende cialde e capsule compatibili con qualsiasi macchina da caffè, Barbaro che ha introdotto le primee moltissime altre aziende locali.

I Milanesi a Casa e in Ufficio che Caffè Bevono?

Il Caffè Preferito dai Milanesi a Casa

I Milanesi, a casa hanno l'imbarazzo della scelta e preferiscono quello che ovviamente rispecchia i loro gusti. Fortunatamente Milano offre moltissime opportunità, sia con negozi su strada che con il mercato online che ormai copre qualsiasi esigenza in tempi rapidissimi. Gli e-commerce come www.outletcaffe.it consegnano a domicilio qualsiasi miscela di caffè proveniente da tutta Italia, come Borbone caffè o anche Lollo caffè e consentono di poter ottenere la fragranza che si ama con pochissimi click.

Le qualità di caffè più apprezzate a Milano vanno ovviamente dalla più conosciuta e apprezzata Nespresso, disponibile negli shop ufficiali o online per poi a seguire tutte le qualità artigianali locali e non che sono state citate sopra, Borbone, Lollo, Toro, Lavazza e molti altri che si differenziano per gusti di caffè e origini della torrefazioni con metodi di tostatura e macinazione differenti.

Il Caffè Preferito dai Milanesi in Ufficio

In ufficio si ha quasi sempre una macchina in comodato d'uso gratuito, che sia la classica a cialde o il distributore automatico i caffè che si bevono a Milano in ufficio non sono moltissimi, Lavazza nelle soluzioni professionali è in testa tra tutti, caffè Borbone, Toro caffè, Lollo e altre torrefazioni locali.

A Milano si Ordina di Più Online o in Negozio?

I milanesi anche in questo caso non sono da meno e confermano di gran lunga le abitudini e la preferenza per gli ordini online negli outlet del caffè dove il prezzo conviene di più, la velocità di consegna rispecchia le aspettative del consumatore e si risparmia moltissimo tempo.