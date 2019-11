Oxera nomina Barbara Veronese leading partner della nuova sede di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Oxera continua il processo di espansione in Europa, mettendo a segno l’ottava apertura dopo Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Londra, Oxford, Parigi e Roma. Barbara Veronese dirigerà la nuova sede e svolgerà un ruolo chiave nella continua crescita internazionale di Oxera, rafforzando ulteriormente il posizionamento dell'azienda nel mercato italiano, dove fornisce già consulenza ad aziende e studi legali su un’ampia gamma di questioni relative alla concorrenza, alla regolamentazione e al contenzioso, attraverso la sede aperta a Roma tre anni fa.

“Gli obiettivi e il lavoro approfondito di Oxera non hanno confini.”, ha affermato Leonardo Mautino, Partner & Head di Oxera Roma, “Questa è un'altra tappa fondamentale nella nostra ambizione strategica. Sono lieto che il nostro team di prim’ordine si rafforzi così significativamente nel fornire la propria consulenza a così tanti clienti in Italia! Barbara porta con sé una ricca esperienza e non vediamo l'ora di lavorare con lei per lo sviluppo delle nostre attività.”. “Sono lieto di dare il benvenuto a Barbara”, ha affermato il Professor Alfredo Macchiati, Direttore di Oxera Roma, “È una professionista di grande prestigio nel suo campo e aggiungerà un enorme valore al lavoro che svolgiamo con i nostri clienti. Sono anche entusiasta della prospettiva che Oxera abbia un ufficio a Milano. Dopo tre anni di intenso lavoro in Italia, una seconda sede ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri clienti ed espandere la nostra offerta di prodotti.” Barbara Veronese è un'economista d’esperienza, specializzata in consulenza, sia a clienti privati sia al settore pubblico, su questioni nazionali e paneuropee in numerosi ambiti: concorrenza, antitrust, contenzioso in materia di danni, regolamentazione e aiuti di Stato.

E’ esperta di effetti e danni del cartello, nonché di questioni relative alle aste e alla politica dello spettro. Prima di entrare a far parte di Oxera, Barbara Veronese è stata partner di CEG Europe, dopo un’esperienza presso Ofcom, dove si è concentrata sulla politica di concorrenza e sulla politica dello spettro. E’ stata docente per diversi corsi di laurea, post-laurea e master d’impresa presso la London School of Economics and Political Sciences. “Sono felice ed entusiasta di unirmi a Oxera in questo momento cruciale per i mercati e per il dibattito economico, in generale. Non vedo l'ora di contribuire alla crescita della nostra attività a livello internazionale, concentrandomi su regolamentazione, concorrenza e contenzioso in Europa e continuando a fornire un servizio di livello ai clienti in Italia.", ha affermato Barbara Veronese, leading partner di Oxera Milano.