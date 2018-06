Palazzo San Fedele a Milano si rinnova: sarà un edificio intelligente all'avanguardia, il piano

Palazzo San Fedele 'rinasce'. Coima sgr ha presentato il progetto per la rigenerazione dell'edificio, cuore della cultura milanese di fine Ottocento e punto nevralgico del mondo degli affari per aver ospitato, negli anni, lo storico Teatro Manzoni e la sede di Bnl e Bnp Paribas.

"La riqualificazione dell’edificio, che verrà ultimata entro la fine del 2019, è stata progettata dallo Studio Asti Architetti e - spiegano da Coima - consentirà al palazzo di rinnovare la sua maestosità, conservando e arricchendo l’eleganza e la bellezza degli ambienti originali. I lavori manterranno la raffinatezza e la linearità della facciata neoclassica e si concentreranno sugli interni, che saranno oggetto di un recupero importante pur continuando a godere del fascino di elementi storici come l’antico caveau della banca o come le scalinate del palazzo, che portano fino alla cupola e alla terrazza di oltre 830 mq che si affaccia sulla piazza".

Il progetto, che darà vita a spazi per uffici (8.000 mq) e retail (3.300 mq) punterà sulla sostenibilità e all’ottenimento della certificazione Leed Gold attraverso l’ecosostenibilità dei materiali utilizzati e l’efficientamento energetico, ottenuto tramite utilizzo di “energia verde” certificata e fonti rinnovabili come pannelli solari e acqua di falda. Inoltre, San Fedele si posizionerà all’avanguardia degli edifici intelligenti grazie all’applicazione di tecnologie di smart building e dei più avanzati sistemi di comunicazione per permettere da remoto l’accesso e il monitoraggio dei servizi. Grazie a una rete di oltre 2.400 sensori, a sistemi di gestione dati e a interfacce utente per dispositivi mobili, l’infrastruttura supporterà i processi di lavoro migliorando l’esperienza degli utenti e massimizzando l’efficienza di spazi e consumi.

“Questa operazione ci consente di continuare un processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, così come già accaduto per Palazzo Aporti e come avverrà per l’ex torre Unilever in Via Bonnet - ha commentato Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima -. Interventi come questo restituiscono al nostro Paese eccellenze architettoniche del passato rivalutate e rigenerate da un punto di vista di innovazione tecnologica sostenibile.” “E’ un privilegio poter valorizzare per parti Milano, luogo dove sono nato, contribuendo così alla continuazione del percorso virtuoso intrapreso dalla città che porta inevitabilmente al miglioramento della vita e dell’ambiente per tutti noi” ha aggiunto Paolo Asti, Fondatore dello Studio Asti Architetti.