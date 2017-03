A Milano, Pam Local sale a cinque punti vendita

A pochi mesi dall’apertura del Pam local di Via Settembrini a Milano, si inaugura oggi il 48° punto vendita italiano del format in Corso di Porta Vittoria 56. Lo store si trova in una zona principalmente residenziale che, negli ultimi anni, è stata protagonista di un’importante riqualificazione che ha visto l’apertura di nuovi negozi, ristoranti e locali alla moda.

L’innovativo format che sta cambiando il modo di fare la spesa in città è dedicato a tutti, in particolare agli abitanti del quartiere e ai lavoratori che transitano dalla zona ogni giorno. Pam local infatti sarà aperto 7 giorni su 7 fino alle 22.00 ed è pronto a soddisfare ogni esigenza: tra i suoi scaffali è possibile trovare sia piatti pronti per chi desidera una pausa pranzo facile e gustosa, o esce tardi dal lavoro ma non vuole rinunciare ad una cena sfiziosa, che prodotti in linea con le ultime tendenze food come quelli bio, etnici, vegetariani e vegani. Una grande attenzione, inoltre, è riservata anche a chi soffre di intolleranze alimentari quali glutine e lattosio.

Pam local rappresenta un nuovo servizio di prossimità dove fare la spesa quotidiana è facile, comodo, veloce e conveniente: i prodotti sono tutti di alta qualità, con molte referenze DOP e IGP, e hanno prezzi bassi tutto l’anno.

Lo store, caratterizzato da un layout moderno ed essenziale, darà lavoro a una decina di dipendenti tutti under 28.

“La comodità, la velocità e la convenienza di Pam local sono caratteristiche importanti per un negozio di prossimità, specialmente nelle grandi città come Milano dove la vita segue ritmi frenetici.” Commenta Andrea Zoratti, Direttore Divisione Prossimità di Pam Panorama “Ad oggi i punti vendita attivi nel capoluogo lombardo sono 5 ma, entro la fine dell’anno, il numero aumenterà: è previsto infatti un importante piano di sviluppo che porterà all’apertura di circa 20 nuovi Pam local in tutta Italia. Prosegue inoltre con successo la formula del franchising che oggi conta già una decina di punti vendita: la prossima inaugurazione sarà per la fine di questa settimana a Padova.”