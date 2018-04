Pam Panorama main sponsor della nuova edizione di Milano Food Week

Pam Panorama si prepara a conquistare tutti gli amanti del buon cibo che parteciperanno alla Milano Food Week (7-13 maggio), alla quale si presenterà per la prima volta in qualità di Main Sponsor. Anche quest’anno la città si trasformerà in una “cucina a cielo aperto” dove chef stellati, appassionati e semplici curiosi potranno scoprire tutte le novità del mondo del food tra degustazioni, storycooking ed eventi speciali.

Milano accoglierà delle “Cucine tematiche” aperte al pubblico, caratterizzate da grandi dispense curate da Pam Panorama, che metterà in vetrina il meglio della linea Bio Pam Panorama e le eccellenze dei reparti freschi. In particolare, nel weekend, la City Kitchen (situata in Piazza San Fedele) ospiterà lo storycooking “IL BIO IN CUCINA” tenuto da Viviana Varese, chef stellata che valorizzerà i prodotti Bio Pam Panorama grazie al suo elegante stile culinario. Presso la Public Kitchen in Largo Beltrami, invece, lo chef Andrea Berton presenterà lo storycooking “SOLO E SEMPRE FRESCHISSIMI” dove i protagonisti saranno i prodotti freschi di Pam Panorama, fiore all’occhiello dell’Azienda. Presso la Public Kitchen inoltre, domenica 13 maggio, tutte le famiglie iscritte all’evento “Laboratorio di cucina con i bambini” potranno ritirare un gustoso cestino, firmato Pam Panorama, pensato per godere di un originale pic-nic al parco. Pam Panorama inoltre entrerà nelle case dei superhost di ComeHome, consegnando gli ingredienti di prima qualità che saranno impiegati nella preparazione delle loro cene speciali. ComeHome è l’app pensata per portare nel mondo reale il concetto di social network: i superhost infatti mettono a disposizione le loro case (e abilità culinarie) per tutti gli iscritti che possono scegliere a quale festa partecipare, conoscere nuove persone, gustare dell’ottimo cibo e condividere la loro esperienza.

In collaborazione con Milano Food Week inoltre Pam Panorama, da sempre impegnata nella lotta contro gli sprechi, promuove l’iniziativa benefica Carrello Charity. Nei weekend 5/6 maggio e 12/13 maggio, all’interno di una selezione di punti vendita Pam della città*, tutti i clienti avranno la possibilità di donare dei prodotti alimentari, collocandoli in un apposito carrello accanto al quale saranno presenti i volontari che si occuperanno della raccolta. Le Onlus che beneficeranno dell’iniziativa saranno: Caritas Ambrosiana, SoliDando di iBVA, Opera Cardinal Ferrari ed Equoevento Lombardia.

*Punti vendita dove si svolgerà la raccolta alimentare:

- Pam Inganni (Via Angelo Inganni, 87 – Milano)

- Pam Olona (Via Olona, 1 – Milano)

- Pam Piccinni (Via Nicola Piccinni, 2 – Milano)

- Pam Foppa (Via Vincenzo Foppa, 33 – Milano)

- Forze Armate (Via delle Forze Armate, 44 – Milano)

- Sabotino (Viale Sabotino, 6 – Milano)

- Tolstoi (Via Leone Tolstoi, 61 – Milano)

- Archimede (Via Archimede, 8 – Milano)

- Padova (Via Padova, 111 – Milano)

- Rozzano (Viale Liguria, 15 – Rozzano)