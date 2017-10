Doppia festa a Milano per Pam Local: il nuovo punto vendita è il sesto della città

Venerdì 20 ottobre sarà inaugurato a Milano, in Via Morosini 7, il 50esimo Pam local a gestione diretta sul territorio italiano: lo store, sesto (settimo se contiamo un franchising) in città, sarà attivo 7 giorni su 7 fino alle 22.00. L’innovativo format ideato per garantire ai suoi Clienti una spesa facile, comoda e veloce, sorgerà a 500 metri dall’ultima inaugurazione milanese firmata Pam Panorama in Corso di Porta Vittoria ed è pronto a servire un quartiere sempre più frequentato da residenti e studenti.

Per rispondere alle esigenze di tutti e unire l’alta qualità e la convenienza, l’assortimento Pam local è molto ampio e offre anche le linee a marchio Pam Panorama, così apprezzata dai Clienti da coprire il 36% delle vendite degli store del format. A scaffale si trovano piatti pronti, pensati per chi è di fretta ma non vuole rinunciare al gusto come quelli della linea Fresche Bontà, confezioni monoporzione, dedicate ai single e che consentono di risparmiare denaro e ridurre al minimo gli sprechi, ma anche prodotti freschi e un assortimento focalizzato sulle nuove tendenze alimentari, che comprende oltre 700 prodotti benessere, tra cui quelli della linea Semplici e Buoni, e 200 referenze biologiche della linea Bio Pam Panorama. Inoltre anche gli amanti dei prodotti gourmet non rimarranno delusi, grazie a un’ampia selezione di prodotti locali DOP e IGP della linea I Tesori. Oltre al reparto alimentari, Pam local mette a disposizione un’area beauty dove è possibile acquistare anche i prodotti per la cura della persona a marchio Pam Panorama: si tratta della linea Arkalia, che nelle ultime settimane si è arricchita con tanti nuovi prodotti biologici Arkalia Bio e Arkalia Bio Baby.

In una metropoli come Milano, dove la vita è sempre più cara, Pam local garantisce prezzi tra i più bassi della città anche grazie a “prezzo promessa”, l’esclusiva promozione che garantisce sempre un risparmio quotidiano 365 giorni l’anno sui prodotti preferiti dai Clienti mentre, ogni settimana, verranno proposte oltre 100 idee per aiutare i Clienti a risparmiare. Inoltre, la spesa potrà essere consegnata anche a domicilio. Il format è anche sinonimo di innovazione e attenzione all’ambiente: tutti i punti vendita infatti sono progettati con impianti di ultima generazione per consentire il risparmio energetico, per evitare sprechi di imballaggi o scarti di lavorazione. La filosofia aziendale inoltre è volta a creare nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani: ad oggi Pam local si avvale della collaborazione di 500 dipendenti, la cui età media è di circa 26 anni.

“Milano è un centro importante, come dimostrano le inaugurazioni in città degli ultimi mesi. Il format Pam local è sempre più presente e l’obiettivo di aprire 70 punti vendita entro l’anno è vicino: siamo a 50 store a gestione diretta e quasi 20 in franchising. Una grande soddisfazione, premiata dalla fedeltà dei nostri Clienti, grazie ai quali possiamo vantare, a parità di punti vendita, un aumento in doppia cifra rispetto al 2016.” Commenta Renato Mazzucco, Direttore Vendita Pam local “Nei prossimi mesi sono previste altre aperture in grandi città come Roma, Bologna e Firenze, con l’obiettivo di rendere ancora più capillare la presenza di Pam local in tutta Italia.”