Il Pam di via Olona si rinnova e invita tutti a festeggiare

In occasione dei festeggiamenti per i suoi primi 60 anni di attività, Gruppo Pam rinnova il design dei propri punti vendita e si prepara a festeggiare la sua nuova veste con una serie di eventi speciali aperti a tutti. Il primo appuntamento da segnare in agenda, dedicato ai milanesi, è venerdì 25 maggio, a partire dalle ore 18.00, nello storico Pam di Via Olona.

Nel corso della serata, all’interno del supermercato sarà organizzato un aperitivo davvero originale, dove gusto e arte saranno i protagonisti indiscussi. Nel negozio, completamente rinnovato, i Clienti potranno assaporare una ricca selezione di prodotti freschi e a marchio Pam Panorama, accompagnati da un cocktail creato ad hoc per l’occasione in collaborazione con Martini & Rossi. Ad animare l’aperitivo ci penserà Dramatrà, associazione culturale attiva dal 2014 che condivide con Pam la voglia di raccontare e interagire con il territorio. Gli attori porteranno in scena un incontro in bilico tra presente e passato, un bizzarro dialogo tra Leonardo da Vinci e Rosetta, panettiera contemporanea milanese, incentrato sui valori che rappresentano la filosofia di Pam Panorama, sintetizzata nel payoff “La vita spesa al meglio”, fil rouge tra tutti gli eventi in programma.

Grazie all’atmosfera calda e accogliente, alla nuova organizzazione degli spazi e al layout semplice e intuitivo, fare la spesa, nel rinnovato Pam di via Olona, è diventato ancora più facile e piacevole. L’area dedicata ai freschissimi, in particolare, è stata protagonista di un’importante valorizzazione: si tratta, infatti, del tratto distintivo d’eccellenza di Pam Panorama, che ha sempre messo al centro un’esperienza di spesa di qualità. Il reparto ortofrutta è stato pensato per dare ancora più spazio alla varietà dell’offerta, mentre i reparti macelleria e pescheria mettono in evidenza la cura e la dedizione degli addetti che propongono i tagli e i pescati migliori. La nuova gastronomia dà rilievo ai gustosi prodotti preparati quotidianamente per soddisfare il palato di tutti i Clienti, anche dei più esigenti. Infine, la caratteristica ampiezza e l’alta qualità dell'assortimento Pam sono rimaste invariate per venire incontro alle più diverse necessità, dalla spesa quotidiana alle occasioni speciali.

Il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 24.00, mentre la domenica dalle 9.00 alle 21.00.