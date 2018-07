Parte da Milano il progetto “Tourist Angels”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 18 luglio 2018 - ATR, l’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti Milano che conta 150 soci tra Milano e Città Metropolitana, ha stretto un accordo con l’associazione City Angels per presidiare alcune zone nevralgiche della città al fine di informare e assistere i turisti, in particolare quelli stranieri. L’operazione sperimentale, denominata “Tourist Angels”, che può contare sul patrocinio del Settore Turismo del Comune di Milano, vedrà i volontari della Onlus meneghina operare in coppia a partire dal 18 luglio nelle zone segnalate da ATR con almeno 48 ore di anticipo. Per il primo mese di operatività si è scelto di presidiare tre zone nebralgiche della città: la Stazione Centrale di Milano, piazzale Lima e Porta Venezia sono le aree in cui verrà inizialmente attivato il servizio per un test pilota della durata di un mese che vedrà due volontari per zona operativi tutti i giorni per otto ore consecutive, dalle 14 alle 22. I City Angels che parteciperanno all’operazione dovranno conoscere almeno la lingua inglese, e possibilmente, anche altre lingue. Dovranno esporre, ben visibile, una coccarda sulla loro divisa su cui sarà presente il logo dell’Associazione Albergatori, insieme con una grande I e la scritta Tourist Information. Durante le operazioni di assistenza verranno raccolti dati utili sulle necessità dei turisti in visita a Milano in modo da identificare bisogni specifici e poter dare successivamente risposte puntuali ed efficaci in collaborazione con il Settore Turismo e Marketing del Comune di Milano. Le risposte raccolte, in questo modo, contribuiranno a rendere Milano ancora più accogliente. L’accordo prevede infine l’impegno da parte di ATR ad effettuare una donazione ai City Angels che tenga conto dell’impegno profuso dagli operatori. “L’accoglienza comincia ben prima del check-in in albergo – spiega il presidente di ATR, Rocco Salamone – Per questo, con questa iniziativa, vogliamo dare il nostro contributo nel rendere Milano sempre più a misura di turista. Il viaggiatore non sempre riesce a trovare online tutte le informazioni di cui ha bisogno e poter contare su persone del posto è un grande valore aggiunto”. “Il coinvolgimento dei City Angels nell’assistenza ai visitatori è davvero un’ottima iniziativa – dichiara Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano –, frutto di un connubio virtuoso tra privati e associazione no profit. Un’attività che può dare anche un prezioso contributo nell’individuazione di esigenze e problematiche dei visitatori in modo da ottimizzare la vocazione turistica di Milano e migliorarne l’ospitalità”. Per approfondimenti: Ufficio stampa ATR Domenico Palladino d.palladino@gmail.com 348-5677164