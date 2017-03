Pasqua in Riviera Romagnola: Cesenatico e Gatteo da 80 euro

Finalmente arriva Pasqua e con lei anche le vacanze. Ma dove andare? Cosa fare di bello? C’è chi sceglie di stare a casa e chi predilige la via del divertimento della Riviera Romagnola. Perché è la Romagna la regione più gettonata dalle famiglie per queste vacanze. Il sole, la piadina e le spiagge dalla sabbia dorata sono piccoli paradisi di relax. Per non parlare dei suoi parchi di divertimento, da Mirabilandia all’Italia in Miniatura, e poi acquari, feste ed eventi da ogni parte. Insomma di occasioni per divertirsi ce ne sono eccome, basta scegliere il pacchetto col miglior rapporto qualità-prezzo, e partire.

L'Hotel Royal è un 4 stelle di Cesenatico direttamente sul lungomare. Offre per questa vacanza di Pasqua a Cesenatico un pacchetto all inclusive da €80 a persona. Si può scegliere la vacanza di un solo giorno, due giorni, tre giorni fino alla completa settimana. La soluzione comprende pernottamento in camera standard, colazione a buffet, pranzo e cena con bevande incluse nei pasti. E i bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratis. L'Hotel dispone di 82 camere con vista panoramica, accesso diretto alla spiaggia, piscina privata con vasca idromassaggio, due ampi parcheggi privati. È un 4 stelle family friendly a prezzi super competitivi.

Se è un posto più tranquillo quello che abbiamo in mente, rilassato ma non per niente noioso, l'Hotel Capitol, a Gatteo Mare, è il mix di perfetta accoglienza e animazione. La soluzione ideale per tutte le famiglie con bambini piccoli che cercano un hotel economico in Riviera Romagnola. Il pacchetto vacanza di Pasqua a Gatteo Mare è un all inclusive strepitoso: dalla camera accessoriata e panoramica alla colazione continentale con pranzo e cena, bevande incluse. Il prezzo parte da €80 al giorno a persona e può essere esteso anche per più giorni fino alla completa settimana. L'Hotel Capitol si trova direttamente sulla spiaggia. È dotato di camere vista mare, piscina privata, parcheggio, ristorante panoramico.

E dopo Pasqua? Niente di più semplice, arriva l’estate e la Riviera Romagnola resta il luogo più bello per tutti quelli che vogliono divertirsi e stare insieme.