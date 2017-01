Dolcetti gustosi e di qualità alla pasticceria Maria Vailati vicino alla Centrale

In questo gelido inverno che non vuole proprio passare possiamo regalarci un piccolo peccato di gola senza rimorsi di coscienza per la la nostra linea, infatti nel periodo invernale con le basse temperature Il nostro corpo richiede più calorie per difendersi dal freddo.

Deliziamoci dunque con dei piccoli dolcetti fatti in casa possibilmente, ma se proprio vi manca il tempo per prepararli c'è un posto a Milano dove potete trovarli ad un prezzo ragionevole senza fare un torto al vostro portafoglio: il Panificio Pasticceria Maria Vailati vicino alla stazione Centrale (via Settala n 51) in questo periodo dell’anno prepara artigianalmente gustossissimi tortelli vuoti (buonissimi) o ripieni con creme freschissime (mascarpone, pistacchio, chantilly, e tante altre) o delle golose bugie (gasp così si chiamano) ripiene di gianduia o confettura di frutta: un peccato di gola per tutti.