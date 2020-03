Pensioni: a Milano la consulenza gratuita in un mercato all'aperto

Per la prima volta a Milano il calcolo e il controllo della pensione potranno essere fatti anche al mercato. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia nell’annunciare l’iniziativa promossa dal patronato Epaca, che ha deciso di attivare il primo servizio di consulenza e assistenza previdenziale presso il farmers’ market di Campagna Amica in via Friuli 10/a, nel capoluogo lombardo.

A partire dall’11 marzo un incaricato del patronato sarà presente, due volte al mese, al mercato degli agricoltori, per controllare e dare informazioni sul calcolo della pensione. L’appuntamento è per ogni secondo mercoledì e sabato del mese, dalle ore 10 alle 12.

"L’obiettivo - spiega Massimo Bocci, responsabile Epaca della Coldiretti di Milano - è quello di fornire un nuovo servizio di prossimità, in un contesto innovativo come quello del mercato coperto di Campagna Amica che, per sua stessa natura, si propone ai cittadini non solo come punto dove fare una spesa italiana di qualità, ma anche come luogo di incontro e di socialità".

Consulenza gratuita

La consulenza sarà gratuita e rivolta principalmente al tema delle pensioni, sia per il calcolo che per il controllo, fermo restando che siamo a disposizione anche per tutti gli altri servizi che fa il nostro patronato, dagli infortuni e malattie professionali al diritto di famiglia e successioni, fino alla consulenza sulle prestazioni sociali legate al reddito.