Peak to Creek 2019: a Bormio discesisti e scialpinisti uniti per una grande festa sulla neve!

Tutti abbiamo ammirato la pista Stelvio durante la Coppa del Mondo e abbiamo sognato grazie all’incredibile impresa di Dominik Paris; ma è possibile godersi quella discesa anche se non si sa condurre su sci lanciati a circa 140km/h? Ebbene, per fortuna la risposta è sì!

Questo è lo spirito della Peak to Creek, un evento che dal ben lontano 2006 – allora si chiamava White Challenge – permette a centinaia di sciatori e snowboarder di cimentarsi lungo gli 8 kilometri della pista Stelvio. La partenza, a coppie, avviene da Cima Bianca, a 3012 metri, e costringe le gambe a spingere sulle lamine senza potersi riposare se non solo 1787 metri più in basso, una volta raggiunta Bormio, con unicamente un breve tratto neutralizzato per questioni di sicurezza presso il Canalino Nuovo.

La Sciata Infinita, da affrontare non tanto con uno spirito competitivo, ma prima di tutto come una sfida verso sé stessi, è giunta alla quindicesima edizione e continua nel solco della tradizione, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale valtellinese e come una grande festa per tutti gli appassionati della neve.

Dall’anno scorso poi non si vedono atleti unicamente impegnati in discesa: alla classica Peak to Creek si è aggiunta una vertical di scialpinismo! Questa disciplina, in piena espansione, vede gli skialper sfruttare le piste sia per allenarsi in previsione di salite da compiere poi sui pendii delle Alpi, ma anche come un allenamento fine a sé stesso, tramite un’attività che permette di mantenersi in forma praticando uno sport all’aria aperta anche nei mesi più freddi. Ed è a tutti loro, indistintamente, che si rivolge la seconda edizione della Creek to Peak, con un tracciato che da Bormio avrà il suo arrivo 1000 metri più in alto, presso il Pian dei Larici, alla luce delle frontali.

A Bormio si crea dunque il primo evento in cui i questi due mondi diversi possono toccarsi, osservarsi e conoscersi. E festeggiare insieme, in un’unica intensa e fantastica giornata il 26 gennaio 2019! Al termine delle due gare, si svolgerà infatti un après-ski per tutti a Bormio 2000, condito da musica, una ricca estrazione di premi e molto molto altro ancora!

