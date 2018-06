Pedemontana, la prima autostrada senza barriere ma col pedaggio: definite le multe

Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), concessionaria della prima arteria in Italia a pagamento con sistema senza barriere, ha sottoscritto il 4 giugno un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della polizia Stradale della Lombardia – per l’avvio di una sperimentazione a carattere nazionale sull’attività istruttoria e sanzionatoria in caso di mancato pagamento del pedaggio autostradale.

L’intesa prevede l’accertamento della violazione sulle tratte gestite da Autostrada Pedemontana Lombarda (A36-A59-A60) e la successiva contestazione da parte della polizia Stradale della sanzione amministrativa di cui all’art. 176, commi 11 e 21, del Codice della Strada.

Il sistema di questa autostrada prevede che il pagamento del pedaggio di tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso giorno solare debba essere corrisposto entro i successivi 15 giorni (qui tutte le info relative alle modalità di pagamento). In caso di omissione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di importo da euro 85,00 a euro 338,00 nonché la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore.