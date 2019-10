Filippo Penati candidato all'Ambrogino d'oro in memoria: proposta bipartisan

Nessun dubbio. Nè dal centrosinistra nè dal centrodestra. Nonostante in vita non avesse avuto particolari trattamenti di favore (attaccato dagli avversari dell'opposto schieramento e "isolato" nel partito, disse più volte di essere stato lasciato solo durante i lunghi processi) è stato proposto un Ambrogino d'oro alla memoria per Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex presidente della Provincia di Milano e "figura di riferimento del Partito democratico" scomparso mercoledì in seguito ad una malattia, per "l'impegno civico, professionale e umano donato alla città di Milano" in modo bipartisan.

La proposta arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, ma è stata subito accolta dal Partito democratico e vede quindi tra i primi firmatari il capogruppo del Pd, Filippo Barberis.

La lettera che propone la Medaglia alla memoria, una delle massime onorificenze del Comune di Milano che viene consegnata il 7 dicembre in occasione di Sant'Ambrogio patrono della città, per Filippo Penati non è stata firmata dalla Lega, dal Movimento 5 stelle, da Basilio Rizzo della sinistra di Milano in Comune e da Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia.

Era stato lui stesso ad annunciare, a luglio scorso, la malattia, quando era arrivata la condanna in appello per il "caso Serravalle".

"I miei avvocati faranno ricorso e tutto questo si scioglierà come neve al sole", aveva dichiarato l'ex numero uno della Provincia, volto storico dei democratici.

"Un anno fa - aveva aggiunto - mi è stato riscontrato un cancro, e i medici concordano che è anche conseguenza della mia vicenda giudiziaria. Da un anno sto combattendo. Questa è la sfida più importante della mia vita. Della vicenda Serravalle si occuperanno i miei legali".

Penati e il caso Serravalle

La Corte dei Conti aveva ribaltato in appello la sentenza di primo grado sulla vicenda Milano Serravalle e aveva condannato l'intera giunta provinciale di allora, l'ex capo di gabinetto Giordano Vimercati e l'ex segretario generale Antonino Princiotta a risarcire un danno di 44,5 milioni di euro.

A Penati era stato riconosciuto un danno di 19,8 milioni, a Princiotta di 14,8 milioni, a Vimercati di 4,9 insieme al direttore generale Giancarlo Saporito. La sentenza per i dodici imputati era arrivata a quattro anni dal primo grado e a 14 anni dai fatti contestati, ossia l'acquisto nel 2005 da parte della Provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano Milano-Serravalle dal gruppo Gavio.

Nell'operazione contestata il valore delle azioni sarebbe stato sopravvalutato causando così un danno allo stesso ente pubblico.