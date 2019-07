Milano, apre un nuovo supermercato Penny Market in viale Monza

Apre i battenti, il prossimo 25 luglio 2019 a Milano, in viale Monza 35, un nuovo punto vendita Penny Market. Con una superficie di circa 1.300 metri quadrati, è l’undicesimo punto vendita presente nel capoluogo lombardo - in provincia di Milano sono 27 - ed è costruito con "i nuovi standard di ottimizzazione, efficienza e sostenibilità", scrive in una nota l'azienda.

"Prosegue l’impegno di Penny ad essere vicino ai propri clienti e al territorio in cui opera, per farlo crescere e valorizzarlo, in termini di prodotti e di persone, che operano sull’intera filiera. Quasi 50 i fornitori lombardi che vedono i propri prodotti protagonisti dell’esperienza di spesa dei nostri clienti. Occupazione e valorizzazione dei produttori del territorio, insieme ad un approccio sostenibile, sono quindi gli asset imprescindibili di Penny Market anche per il nuovo punto vendita di Milano", scrive l'azienda.

Penny Market, il gruppo

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE (colosso tedesco da 61 miliardi di euro), è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 373 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania.