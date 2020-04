Penta: i servizi bancari che mancavano alle imprese moderne

Le imprese moderne come le start-up e le PMI vivono sulla loro pelle difficoltà quotidiane come problemi burocratici e tempi lunghi per quanto riguarda le aperture dei conti o l'ottenimento di prestiti. Altra spina nel fianco è l'utilizzo di software per la contabilità poco efficienti e scarsamente funzionali.

Penta è la risposta a queste mancanze. Le sue soluzioni di digital banking sono adottate già da 17 mila imprese. Il suo obiettivo è quello di essere un reale alleato nella gestione digitale del business per tutte quelle startup e società che sono alla ricerca di un unico punto di riferimento per quanto riguarda l'erogazione dei servizi finanziari.

Cosa offre Penta

Penta è una piattaforma online che si occupa di business banking. Nasce a Berlino nel 2017 ed ha come partner bancario solarisBank.

Uno dei vantaggi di Penta riguarda la possibilità di aprire un conto corrente online con estrema trasparenza dei prezzi e in tempi minimi: sono, infatti, sufficienti solamente 48 ore perché questo avvenga.

L'importanza di tale possibilità è notevole soprattutto per le start-up e le piccole e medie imprese, costituendone un grande aiuto. Gli imprenditori hanno, infatti, sempre lamentato difficoltà nell'aprire conti correnti, così come nel gestire software per la rendicontazione che, fino ad oggi, sono sempre stati piuttosto macchinosi.

Grazie a Penta, è possibile creare delle carte di debito, con budget prestabilito e notifiche, da affidare ai dipendenti dell'impresa al fine di gestire le spese necessarie per le attività.

La creazione di accessi personalizzati, sia per il commercialista che per i lavoratori dell'azienda, semplifica notevolmente tutte le operazioni. Il software di contabilità e fatturazione mette insieme sul cloud tutte le ricevute, semplificando notevolmente la gestione della contabilità.

Su un'unica dashboard è, dunque, possibile visualizzare sia le fatture da pagare che quelle in entrata, consentendo di prevenire eventuali problemi di liquidità.

Ovviamente, Penta offre anche un servizio di customer support per risolvere tutti gli eventuali dubbi, così come anche per raccogliere i feedback dei clienti.

Il business model

L'obiettivo di Penta è quello di sviluppare un business model che riesca a vantare scalabilità, ripetibilità e profittabilità. Le componenti fondamentali alla base di questo concetto sono, in primis, i clienti, solitamente accomunati per mezzo di caratteristiche dettate dal target di riferimento.

Altro punto fondamentale è la funzione, vale a dire le necessità dei clienti che saranno assolte dalla start-up stessa.

Infine, avrà grande importanza anche la modalità di svolgimento della funzione che viene richiesta.

Per avere un'attività di successo, un imprenditore dovrà essere in grado di superare tre livelli:

economico, considerando costi attesi, fonti di ricavo, margini desiderati e volumi richiesti;

operativo, al fine di andare a delineare dimensioni, strutture e competenze, considerando anche materie prime, attrezzature, capacità e flussi logistici;

strategico, in grado di dare il via, definendo la direzione verso la quale andare, andando a specificare gli elementi strategici sui quali puntare.

Penta è perfetta per le start-up e le PMI

Il Modello MVP (Minimum Viable Product) è una realtà particolarmente rilevante, che consente di garantire il rapporto migliore tra investimento richiesto e ritorno economico. L'idea alla base di questo modello sta proprio nel fatto che le nuove imprese non dispongono di grande capitale da investire e, dunque, devono ridurre al minimo il rischio di perdite. Il concetto all'origine prevede di lanciare una versione beta del servizio che offre scarse particolarità specifiche, ma è in grado di raccogliere feedback dai fruitori stessi.

Le start-up hanno grande necessità di espandersi seguendo le richieste di mercato. Possono essere definite come le forme aziendali più preparate riguardo le nuove esigenze di mercato.

Le PMI, a confronto con le start-up, presentano problematiche diverse, non avendo sempre a disposizione l'accesso alla liquidità necessaria. Riuscire ad affrontare i momenti di scarse entrate, anche a fronte dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, diventa una priorità.

Un altro punto essenziale riguarda la capacità di far crescere le risorse manageriali interne, con la possibilità di cambiarle se ritenuto necessario. Globalizzare i mercati e differenziare le fonti di finanziamento adottate rappresentano altri elementi importantissimi per le PMI.

Penta, grazie al suo programma di assistenza e collaborazione, offre a queste realtà esattamente ciò di cui hanno bisogno. Gli imprenditori possono avere tutti quanti i vantaggi di un banking online semplice e perfettamente in grado di gestire e controllare i movimenti e le spese presenti in ambito lavorativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce di ciò, Penta può davvero essere considerato il banking che arriva in aiuto alle imprese moderne. Il conto corrente online permette di gestire al meglio il proprio business, così come la nota spese semplice e grandemente intuitiva e le partnership esclusive per la crescita delle imprese.