PER ALIS GRANDI APPLAUSI E SOLD OUT A MILANO

Scatta un lungo applauso, il cast è sul palco. Il pubblico saluta calorosamente i 28 artisti che per 2 ore, senza interruzioni, hanno fatto vedere il loro talento con performance che hanno entusiasmato, emozionato e fatto sognare. E’ il gran finale dello show ALIS, presentato da Le Cirque World’s Top Performers. E’ l’ennesimo grande abbraccio di Milano al Teatro della Luna. E’ la ricompensa che ogni artista attende ed è l’occasione anche per loro di ringraziare le oltre 1.400 persone che hanno assistito allo spettacolo. Due ore sono volate, dicono nel foyer, è uno dei commenti più frequenti del pubblico ed è anche questa una conferma che lo show è arrivato là dove voleva, al cuore della gente.

Si conclude così, con un altro sold out, la quarta rappresentazione. Ce ne saranno altre già da oggi e fino al 31 dicembre, prima di raggiungere Firenze e il Teatro ObiHall, dal 4 al 7 gennaio.

Sul palco, Onofrio Colucci, artista in scena e Direttore Artistico, presenta ad uno ad uno gli artefici dei numeri che sono andati in scena. C’è una bellissima atmosfera, ad ogni nome pronunciato gli spettatori rispondono e applaudono.

Salutano Viktor Kee, Yves Decoste e Delphine Cezard, Raw Art, la Donna Ragno Aurelie Brua e l’Uomo Rana Sacha The Frogman. Ringraziano Guilhem Desq, il suonatore di Ghironda, e Rose Winebrenner, cantante dalla voce strepitosa. Poi il trio acrobatico femminile Torimé, Lorant & Babò, l’incredibile Anatolyy Zaliewskiy, Asia Tromler alias Alis, L’irresistibile Gloria alias Mooky Cornish e via via tutti quanti, uno dopo l’altro, fino agli acrobati e saltatori I-Team.

Promessa mantenuta, il gran galà di Natale con i migliori artisti del mondo, dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque, ha risposto alle aspettative e stasera si torna già in scena.

Info e biglietti: www.alisticket.it

PROGRAMMA SPETTACOLI

TEATRO DELLA LUNA - MILANO

Giovedì 28 dicembre ore 21.00

Venerdì 29 dicembre ore 21.00

Sabato 30 dicembre ore 18.00

Domenica 31 dicembre ore 18.00 e ore 21.45

TEATRO OBIHALL – FIRENZE

Giovedì 4 gennaio, ore 20.30.

Venerdì 5 gennaio, ore 20,30.

Sabato 6 gennaio, ore 20.30

Domenica 7 gennaio, ore 11.00 e 16.00