Perché scegliere un’impresa rispetto a un privato?

Avete ereditato un appartamento e avete bisogno di sgomberarlo per la vendita? Sicuramente vi starete ponendo una domanda, non tanto scontata quanto si possa credere …

Affidare l’incarico a un’impresa di Sgomberi Milano oppure a un privato volenteroso?

Per rispondere a questa domanda si devono considerare le caratteristiche che differenziano un’impresa da un privato.

Il primo aspetto è la solida organizzazione che contraddistingue un’impresa di Sgomberi Milano. La collaborazione tra i diversi reparti, ovvero quello commerciale, amministrativo e operativo, è il punto di partenza per un lavoro ben riuscito.

Inoltre, essere ben organizzati significa svolgere un maggior numero di lavori, dividendo così i costi tra un maggior numero di clienti.

Un secondo aspetto è la sicurezza. Un’impresa regolare possiede tutti i requisiti per evitare inutili rischi o sanzioni. Sgomberi Milano “La Madonnina Group” è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed è dotata di copertura assicurativa per danni contro terzi.

Inoltre tutti i dipendenti sono regolarmente assunti e formati dalla Società Aequor Sicurezza.

Un ulteriore punto da prendere in considerazione nella vostra scelta è la trasparenza. Un’impresa certificata di Sgomberi Milano può proporvi un listino prezzi per ogni tipologia di intervento. Inoltre, durante la fase del sopralluogo, un esperto valuterà le fasi del lavoro, organizzando e pianificando il tutto. In più rilascerà un preventivo che descrive dettagliatamente tutto ciò che riguarda lo sgombero. Quindi mezzi e personale, giorno e ora dell’intervento, distinzione tra smaltito e valutato e il prezzo del lavoro!

Infine un’impresa, a differenza di un privato, negli anni crea rapporti consolidati con discariche autorizzate e certificate. Pertanto questo fa sì che il costo dello smaltimento risulti più basso, rispetto a chi si reca in discarica saltuariamente.





Noi di Sgomberi Milano “La Madonnina Group” rispettiamo a pieno tutte queste caratteristiche! Chiamaci subito al nostro Info Line 02 48911533 e scoprilo tu stesso!

Gallery