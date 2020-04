'Piano Marshall' regionale, il commissario della lega a milano Bolognini: "Il Pd ringrazi invece di fare polemiche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo la notizia dello scetticismo mostrato dal PD milanese nei confronti dello stanziamento, da parte della giunta Fontana, di 3 Miliardi di euro per investimenti per tutta la Lombardia, il Commissario Lega a Milano Stefano Bolognini ha voluto commentare sottolineando che “Il ministro Pd Gualtieri ha annunciato 3,5 miliardi di euro per tutti i Comuni d’Italia, definendoli ‘sforzo straordinario’, ma il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati arriva a sminuire i 3 miliardi dati dalla Lombardia per investimenti in tutta la Regione. Ciò ha del grottesco ed è semplicemente incredibile”. Inoltre, Bolognini ha proseguito affermando che “se il Comune di Milano non vuole i 4 milioni della Lombardia, può sempre rifiutarli a favore degli altri Comuni. Poi però non ci si venga a lamentare se le cose non vanno, perchè anche quando Regione Lombardia scende in campo concretamente, al PD non va bene. Forse perché così si mettono a nudo le carenze, evidenti, dei loro compagni di partito a Roma”.