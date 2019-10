Affitti, Milano è la città più cara d'Italia: 630 euro per una stanza, 1.200 per un bilocale

Una stanza singola per studenti e giovani lavoratori a Milano costa più di 630 euro. Un monolocale? Oltre 900. E per un bilocale ne servono quasi 1.200. E i prezzi stanno aumentando: rispetto al terzo trimestre 2018, il canone di una stanza singola è aumentato del 3,92%, di un monolocale del 5,11% e di un bilocale del 4,77%. È la fotografia scattata da HousingAnywhere International Rent Index che ha analizzato i dati di oltre 88.417 annunci di stanze private in alloggi condivisi, monolocali e bilocali pubblicati nelle principali città europee.

E se Milano (in Italia) è la regina incontrastata degli affitti, seguita da Firenze, Torino è la città dello Stivale che ha registrato i rincari maggiori. I prezzi dei bilocali hanno subito un aumento del 4,37%, con una spesa media di quasi 870 euro, seguiti dalle stanze singole, con un aumento del 5,27% per una spesa media di 430 euro. Più significativo l’aumento del prezzo dei monolocali, che supera il 6,33% con una spesa media di oltre 690 euro.

Secondo lo studio i prezzi degli affitti si stanno alzando quasi solo in Italia: nel terzo settore del 2019 "i prezzi dei bilocali, monolocali e stanze private si stanno ormai stabilizzando in tutta Europa", fanno sapere i ricercatori.

"L’aumento dei canoni di questo trimestre in parte deriva dal picco delle richieste di affitto degli studenti fuori sede, pronti per l’inizio del nuovo anno accademico. In questo contesto di crescita, i costi sembrano lievitare particolarmente per l’affitto di monolocali — ha dichiarato Djordy Seelmann, Ceo di HousingAnywhere —. Milano resta l’indiscussa capolista, con gli affitti più alti d’Italia - e in continuo aumento -, che si avvicinano a quelli delle città del nord Europa".