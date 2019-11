Crescono i prezzi degli affitti a Milano, da 250 euro fino a 1.700: ecco "la mappa" con i prezzi

Continuano a crescere i prezzi degli affitti a Milano. A certificarlo è Tecnocasa che nella giornata di lunedì 11 novembre ha pubblicato i dati relativi ai canoni di affitto dei primi sei mesi del 2019. Affittare un monolocale all'ombra della Madonnina costa il 6,1% in più rispetto al 2018, crescono anche i bilocali (+4,2%) e trilocali (+5,3%).

Tra le motivazioni, spiegano gli esperti, figura la riduzione dell’offerta sul mercato dovuta sia alla crescita del fenomeno degli affitti turistici e sia alla volontà di diversi proprietari di vendere l’immobile approfittando della ripresa del mercato. Infine, a determinare il rialzo dei valori, contribuisce anche il fatto che i potenziali locatari sono sempre più esigenti nella ricerca dell’immobile e si evidenzia una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. I proprietari stanno recependo queste istanze e la qualità dell’offerta abitativa in locazione è in miglioramento. Sempre alta l’attenzione ai costi condominiali.

Chi sono gli inquilini milanesi medi: i dati

Secondo la società di intermediazione immobiliare il 41,9% delle persone che affittano casa a Milano ha un'età tra i 18 e i 34 anni e il 54,5% di questi è single. Milano, inoltre, ha la percentuale più alta di contratti stipulati da lavoratori fuori sede (51,4%). Le tipologie più affittate sono i bilocali (40,9%), a seguire il trilocale (35%).

Secondo la società la zona più economica è Ponte Lambro dove, secondo Tecnocasa, si riuscirebbe ad affittare un monolocale per 250 euro al mese. Spulciando in rete, tuttavia, il prezzo più basso che abbiamo trovato (per un bilocale) in quella zona era di 550 euro.

I prezzi quartiere per quartiere: dati di Tecnocasa