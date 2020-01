Milano, crescono i prezzi di box e posti auto: ecco quanto costano zona per zona

Crescono i prezzi di box e posti auto a Milano: nel primo semestre del 2019 il loro valore è aumentato rispettivamente dell'1,4% e del 2% rispetto ai sei mesi precedenti. Il dato emerge da una indagine di Tecnocasa che ha analizzato le compravendite registrate dalle proprie agenzie.

Dai dati si evince — e non è una novità — che i box più costosi si trovano in centro alla città dove l’offerta è inferiore e la richiesta più alta. I prezzi variano dai 51mila euro di Viale Abruzzi ai 15mila euro di viale Molise, mediamente per acquistarne uno si spendono 27mila euro.

"Nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione — spiegano dalla società —. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale".

Secondo quanto emerge dall'indagine il 51,6% delle persone che ha acquistato un box lo ha fatto come forma di investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. "Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione", spiegano dal gruppo.

Analogo ma più economico, invece, il mercato dei posti auto: i prezzi variano tra i 25mila euro di Canonica e i 5mila euro di Corso Lodi; il costo medio si aggira di poco al di sotto dei 13mila euro.

Quanto costa un box a Milano? I prezzi aggiornati al 2020