Milano, "boom" di domanda di case: prezzi in salita nel 2018

Ancora segno negativo per i valori di offerta dell'immobiliare italiano, con l'eccezione di alcune città medio-grandi del centro-nord (tra cui Milano) e di Napoli. Lo rende noto Idealista nel suo consueto rapporto annuale, riferito agli annunci immobiliari presenti sul portale, relativo ai prezzi di offerta (non quindi di effettiva compravendita, con eventuali accordi diversi) delle abitazioni di seconda mano. Sono stati presi in esame, nel 2018, più di 450 mila annunci in quasi 1.400 Comuni italiani.

A livello regionale aumentano i prezzi solo in Friuli Venezia Giulia e Molise. Il valore medio italiano si è attestato, a dicembre 2018, su 1.753 euro al metro quadro, contro i 1.821 di dicembre 2017. Abissale la differenza di prezzo medio tra la città più cara d'Italia (Venezia, 4.430 euro) e la meno cara (Caltanissetta, 703 euro). Milano è terza con 3.473 euro al metro quadro, sotto Firenze (3.719 euro).

Milano, in particolare, ha registrato un deciso aumento dei prezzi di offerta, +5,6%, anche se gli incrementi più alti si registrano a Treviso (+8,5%), Cuneo (+8,2%) e Firenze (+8,2%). Per Milano è stato, il 2018, un anno particolarmente felice: recentemente è balzata in testa alla classifica della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore, il turismo segna continui record e anche sulla stampa estera si parla del capoluogo meneghino come di una città "di tendenza", anche per comprar casa. Inevitabilmente, il boom della domanda di abitazioni ha fatto lievitare i prezzi.

Milano e la Città Metropolitana: come vanno i prezzi

Nella Città Metropolitana di Milano, in media, i prezzi al metro quadro scendono a 2.312 euro, con un calo annuale dello 0,7%. Aumenti a due cifre a San Vittore Olona (+18,7%) e, non superiori all'11%, a Baranzate, Pioltello e San Donato Milanese. Cali a due cifre invece per Vimodrone, Turbigo, Solaro e soprattutto Motta Visconti (-23,2%).

Milano è il Comune con la media di prezzo più alta: come detto, 3.473 euro al metro quadro. Seguono Cernusco sul Naviglio (2.645 euro), Segrate (2.523 euro), Buccinasco (2.412 euro) e San Donato Milanese (2.357 euro), gli unici sopra la media metropolitana.