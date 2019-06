Aumentano i prezzi delle case a Milano: meno appartamenti in vendita e sempre più acquisti

Calano le case in vendita e di conseguenza a Milano salgono i prezzi. È la fotografia del mercato immobiliare all'ombra della Madonnina scattata dalla camera di commercio di Milano. Più nello specifico il dato emerge dal sentiment del primo quadrimestre 2019 condotto da Fimaa Milano Monza e Brianza, il collegio degli agenti immobiliari e di mediazione che ha interpellato gli operatori associati.

È "corsa al mattone": secondo le cifre riportate nella nota di Confcommercio le abitazioni in vendita sono diminuite del 18% mentre si attagliano gli sconti applicati in fase di trattativa (fino al 10% secondo l’89 degli intervistati) e si riducono i tempi medi di vendita (per il 61% degli intervistati). Le tipologie di abitazioni maggiormente richieste sono bilocali e trilocali, mentre si registra un rinnovato interesse per i monolocali.

La situazione nell'hinterland

I comuni dell’Area metropolitana milanese agganciano il trend di ripresa di Milano soprattutto nella forte riduzione dell’offerta (-20,6% rispetto al primo quadrimestre 2018) con prezzi di compravendita in crescita (con una previsione di stabilità) e la riduzione dei tempi medi di vendita. Nell’Area metropolitana milanese è il trilocale l’appartamento più richiesto; migliora anche la percezione del quadrilocale, reputato maggiormente vendibile in paragone a tre anni fa.

Mercato immobiliare: attività produttive, negozi e uffici

Sempre nello stesso documento sono riportate indicazioni anche sul mercato degli immobili commerciali a Milano. Riguardo gli uffici c'è una percezione positiva delle compravendite per la buona domanda, ma soprattutto per la riduzione dei prodotti in offerti. Secondo quanto riferito dalla Confcommercio i prezzi per prossimi mesi all’insegna della stabilità, mentre aumenteranno i cannoni di affitto.

Meno ottimismo da parte degli operatori per quanto riguarda i negozi. I prezzi non sono più in diminuzione, ma non si può ancora parlare d’inversione di tendenza. Migliore, invece, il mercato della locazione: domanda in aumento e offerta in tendenziale riduzione; lieve crescita dei canoni d’affitto.

Performance in miglioramento nelle quantità scambiate, ma non c’è ancora una piena ripresa secondo gli esperti per gli immobili industriale. Le locazioni, invece, sarebbero arrivate al minimo e non dovrebbero scendere più di così.