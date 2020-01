Da 2.600 a 13mila euro al mq: a Milano continuano ad aumentare i prezzi delle case

Continuano ad aumentare i prezzi delle case a Milano. E la galoppata, almeno per il momento, sembra inarrestabile: in sei mesi il valore di una casa all'ombra della madonnina è cresciuto mediamente del 1,4%, ma in alcune zone (Ripamonti-Vigentino) si sono registrati rincari superiori al 7%.

Per comprare una casa a Milano bisogna spendere almeno 2.600 euro al metro quadrato, con questa cifra si acquista nei quartieri più economici: Salomone Bonfadini, Baggio, Quinto Romano, Ronchetto. Per comprare in centro, invece, bisogna spendere cinque volte tanto: in via della Spiga, Montenapoleone e Vittorio Emanuele San Babila, infatti, si acquista a quasi a 13mila euro al metro quadrato.

I dati emergono dalla "Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano" sul secondo semestre 2019, realizzata dalla Camera di Commercio di Milano attraverso una commissione di rilevazione composta dalle principali associazioni di categoria e ordini professionali del settore.

La top ten delle zone di Milano: ecco dove le case costano sempre di più

A vedere dall’impennata dei prezzi vanno le nuove proposte in Ripamonti – Vigentino, circa 3 mila euro al mq, + 7,5% in sei mesi, a fronte di un + 2% per case d’epoca o vecchie da ristrutturare. Cresce invece come scelta di vivibilità tutta la zona Tribunale – Cinque Giornate, +5,7% per il nuovo in sei mesi, circa 7 mila euro al mq, con +5% per la casa d’epoca a circa 5 mila euro al mq e + 3,8% per le case vecchie da ristrutturare, circa 4 mila euro al mq.

L’altra zona che vede crescere le preferenze è Repubblica – Porta Nuova, + 5% in sei mesi per il nuovo, quasi 10 mila euro al mq e +5% anche per le case vecchie da ristrutturare che valgono 5 mila euro al mq. Bene anche Greco a nord della città con case nuove a circa 3 mila euro al mq, +5% in sei mesi e case d’epoca a 2.500 euro al mq circa, + 5,4%. Tra chi guida la crescita anche Turro e Precotto, +5% per il nuovo a oltre 3 mila euro al mq e +3% per la casa d’epoca o vecchia da ristrutturare, che vale poco meno.

Ai primi posti anche Sarpi e Procaccini, + 5% in sei mesi, oltre 5 mila euro al mq per il nuovo, circa 4 mila per la casa d’epoca che si valorizza del + 4%. Bene anche Baggio – Quinto Romano, + 4% sia il nuovo e vecchio da ristrutturare, con un prezzo medio di 2.600 euro per il nuovo e 1.300 euro per il vecchio. Nella top ten entrano anche Abruzzi – Romagna, + 4% per il nuovo a quasi 5 mila euro al mq, il Gallaratese – Trenno, +4% con case nuove da meno di 3 mila euro al mq e una crescita sempre intorno al 4% anche nelle case d’epoca e vecchie, l’area di Leopardi, Boccaccio e Pagano, crescita di + 4% limitata al prodotto nuovo, che vale oltre 8 mila euro al mq.

Aumentano i prezzi delle case anche nei quartieri più economici

Le zone più economiche con 2.600 euro al mq: Baggio, Salomone, Trenno, Ronchetto, Quarto Oggiaro, Musocco. Le case meno care, con 2.600 euro al mq circa sono a Salomone – Bonfadini che viene scavalcata da Baggio- Quinto Romano (+4% il nuovo e +4% il vecchio a 1.300 euro al mq). Poi ci sono Ronchetto, Trenno-Gallaratese (+ 4% il nuovo, + 4% la casa d’epoca e + 5,4% per le case vecchie a circa 1.500 euro al mq). Con 2.700 circa ci sono Axum – Ospedale San Carlo, Gratosoglio - Missaglia, Quarto Oggiaro, Musocco - Villapizzone. Poi seguono con 2.800 circa Inganni - S. Cristoforo (+4% per il nuovo e + 7% per le case vecchie da ristrutturare a circa 1.500 euro al mq), via Padova – Palmanova, con 2.900 Corvetto, con 3 mila Agrippa – Abbiategrasso e Santa Giulia Rogoredo, Forlanini - Mecenate, Lambrate, Fulvio Testi – Cà Granda, Pellegrino Rossi – Affori - Bruzzano.

Affitti: a Milano continuano a crescere i prezzi

Non crescono solo i prezzi delle case ma anche gli affitti: in centro sono aumentati del 5-6%, nella cerchia dei Bastioni e Circonvallazione ci sono stati rincari rispettivamente del 7% e del 11%