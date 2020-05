Benzina e diesel, brutte notizie al distributore per gli automobilisti: i nuovi rincari dei prezzi

Per molti italiani la nuova fase 2 dell'emergenza covid-19 vuol dire riprendere la macchina e tornare al lavoro. Per loro, e non solo, c'è una brutta notizia: la quotazione del petrolio sale e aumentano i prezzi dei carburanti.

Da un paio di settimane il barile ha riguadagnato stabilmente quota trenta dollari. Schizzano le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e salgono con decisione anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, martedì 19 maggio Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, dopo il rialzo deciso sabato. Stessa mossa per gli altri marchi maggiori: Ip, Q8 e Tamoil.

Benzina, gasolio, gpl e metano: ecco i prezzi aggiornati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,368 euro/litro (invariato, compagnie 1,374 pompe bianche 1,351), diesel a 1,255 euro/litro (invariato, compagnie 1,260, pompe bianche 1,2389). Benzina servito a 1,513 euro/litro (invariato, compagnie 1,557, pompe bianche 1,414), diesel a 1,403 euro/litro (invariato, compagnie 1,448, pompe bianche 1,302). Gpl servito a 0,588 euro/litro (invariato, compagnie 0,596, pompe bianche 0,577), metano servito a 0,981 euro/kg (+1, compagnie 0,989, pompe bianche 0,974), Gnl 0,941 euro/kg (compagnie 0,941 euro/kg, pompe bianche 0,941 euro/kg).

Questi, invece, i prezzi dei carburanti sulle autostrade: benzina self service 1,509 euro/litro (servito 1,760), gasolio self service 1,393 euro/litro (servito 1,662), Gpl 0,678 euro/litro, metano 1,066 euro/kg, Gnl 0,901 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 213 euro per mille litri (+24, valori arrotondati), diesel a 239 euro per mille litri (+25, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 941,34 euro per mille litri, diesel a 856,11 euro per mille litri.