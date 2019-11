Prezzo del latte, c'è l'accordo tra Lactalis e i produttori lombardi

Le associazioni di agricoltori e Italatte (gruppo Lactalis) hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia. Precedentemente, la multinazionale francese aveva effettuato il tentativo di rivedere i prezzi unilateralmente. L'accordo prevede la chiusura del 2019 con un prezzo medio di 0,405 euro al litro.

Per il 2020 sarà in vigore l'indicizzazione partendo da una base di 0,370 euro al litro. L'indicizzazione verrà calcolata sulla base delle quotazioni del Grana Padano e del prezzo medio del latte nei Paesi dell'Unione Europea. Ogni azienda agricola dovrà anche certificare il rispetto del benessere animale. Infine, sono previsti incontri periodici tra le parti, che ogni quattro mesi si ritroveranno per analizzare l’andamento del mercato lattiero caseario.

In Lombardia si munge oltre il 40 per 100 di tutto il prodotto italiano grazie alle 500 mila vacce da latte presenti. Questo significa che il valore del latte in Lombardia diventa uno strategico punto di riferimento per le quotazioni a livello nazionale.