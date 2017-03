"Prodotto dell'anno 2017": tutti i prodotti eletti

Prodotto dell’Anno valorizza le realtà imprenditoriali che più hanno intuito, catalizzato e soddisfatto le attese del consumatore moderno investendo sull’innovazione. Sono più di 12.000 i consumatori che hanno eletto i Prodotti dell’Anno attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia.

L’indagine online - condotta da IRI, istituto indipendente e leader mondiale nella gestione di informazioni di mercato, analisi e insight - si basa su un panel rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 15 e i 65 anni. Il consumatore, tramite un questionario online, ha valutato i prodotti divisi in categorie merceologiche. Per ogni categoria, è stato eletto il prodotto che tra i competitor ha ottenuto la media aritmetica più alta tra innovazione e soddisfazione. Il consumatore oggi è sottoposto a molteplici e ripetuti stimoli sia in termini di informazione di prodotto, di canali di acquisto che di nuove categorie merceologiche.

E’ evoluto e attento, consapevole di avere a disposizione una possibilità di scelta quasi infinita e certamente non intenzionato ad accontentarsi. In questo contesto, dove il tempo medio di permanenza davanti allo scaffale è salito a 15 -20 secondi, le caratteristiche di visibilità e distintività del prodotto diventano centrali per la finalizzazione dell’acquisto. Il consumatore, temendo di non riuscire ad effettuare la scelta giusta, cerca rassicurazione. Il Logo di Prodotto dell’Anno diventa oggi un punto di riferimento: l’86% dei consumatori conosce Eletto Prodotto dell’Anno e il 71% è più propenso ad acquistare un prodotto che espone il Logo.

I prodotti eletti potranno usufruire dei dati emersi nella ricerca ma soprattutto utilizzare per un anno il Logo Eletto Prodotto dell’Anno 2017 in comunicazione a 360 gradi, compresi i social media, sempre più impiegati in modo strategico e dinamico. Partecipare a Prodotto dell’Anno è una decisione strategica: la fiducia dei consumatori rispetto ai prodotti eletti è dell’84%. Lo dicono i consumatori: una pubblicità che reca il Logo di Prodotto dell’Anno è molto più credibile (79% contro 46%) di una pubblicità in generale. Dalla ricerca emerge inoltre come il search e la sharing opinion per i prodotti innovativi siano stabilmente entrati nelle abitudini dei consumatori italiani: a più di 8 consumatori su 10 piace cercare in Internet le informazioni sui nuovi prodotti e seguono i consigli di amici e parenti: il passaparola positivo, che è proprio uno dei valori alla base del Premio Eletto Prodotto dell’Anno, si conferma quindi essenziale per il successo di un prodotto innovativo (dato in incremento +2pt rispetto al 2015).

Il Logo - che crea fiducia e rassicura mostrando la preferenza di altre migliaia di consumatori – diventa così fondamentale per attirare l’attenzione verso la vera innovazione di prodotto che risalta grazie al marchio inconfondibile rosso e bianco di Eletto Prodotto dell’Anno. Gli italiani stanno modificando le proprie abitudini alimentari; si registra una significativa crescita di interesse per il biologico, il salutistico e la naturalità degli ingredienti in genere, inoltre continua a svilupparsi sempre di più una logica di acquisto di prodotti freschi e con alto contenuto di servizio. E’ in atto un forte cambiamento nutrizionale, sono sempre più i consumatori che si orientano al “senza”: senza zucchero, senza farine raffinate, senza carne, senza lattosio anche non soffrendo di particolari allergie o intolleranze. Frutta, verdura e latticini vengono così rivalutati e rielaborati con soluzioni innovative da parte delle aziende che propongono prodotti per ogni esigenza. Il benessere è il nuovo dogma degli italiani: movimento fisico, alimentazione e tecnologia per stare bene e sentirsi in forma. Questo è evidente anche tra le categorie merceologiche dell’edizione 2017 del Premio a cui hanno partecipato prodotti innovativi come superfoods, snack salutistici, piatti pronti freschi vegetariani, spremute 100% frutta, prodotti a base di aloe, prodotti senza olio di palma, biologici, detergenti ecologici, integratori ecc. La consapevolezza e la sensibilità ambientale inducono le famiglie a prestare maggiore attenzione alle quantità cercando di ridurre gli sprechi. Questi nuovi valori di consumo portano a maggiori opportunità per i prodotti e i servizi premium. Infatti ben il 71% dei consumatori dichiara di essere disposto a pagare un premium price se il prodotto soddisfa pienamente le proprie esigenze (+5% rispetto all’anno scorso). Il 48% dei prodotti partecipanti sono alimentari, 21% personal care, 17% no food, 8% electronics, 3% farmacia e il 3% appartiene alla categoria dei servizi nuova al Premio.

La serata di Premiazione, patrocinata dalla Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, GS1 Italy, UPA, IAB, IAA, UNICOM e ASSOCOM, ha coinvolto più di 500 personalità del mondo dell’industria, della distribuzione, nonché della stampa e della comunicazione. Numerosi sono i Media Partner che daranno visibilità a tutti i prodotti eletti sulle loro testate e sui loro mezzi. In particolare Daily Media, Mediaforum, TVN Mediagroup, Mark Up, GDO Week, sulle loro testate; Distribuzione Moderna, DoveConviene, il Gruppo Editoriale Citynews e DonnaModerna.com con la copertura digital attraverso articoli e formati display sia desktop che mobile; Catalina Marketing e Carrefour per la promozione nei punti vendita.

I 50 Prodotti Eletti sono stati ufficializzati durante la serata di Premiazione che si è svolta all’Alcatraz di Milano il 16 marzo.

Acque Ristorazione Lilia Bottiglia HORECA

Bevande Frutta Natura Buona Spremute

Bibite Gassate Fanta Bottiglia Slider

Birre Speciali Birra Moretti La Bianca

Biscotti Loacker Cacao & Milk

Caffè Macinato Compagnia dell'Arabica Linea Macinati

Caffè Solubile Lavazza Prontissimo

Caldaie Ariston Genus Premium NET

Capsule Caffè Nescafé Dolce Gusto Linea Colazione

Carta Igienica Tenderly Carezza di Latte

Cura Bambino Fria Baby Sensation Emolliente

Cura Viso Anti-Età L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 Il Doppio Trattamento Anti-Età Globale

Dentifrici Biorepair Pro White

Deodoranti Casa Glade Limited Edition

Deodoranti Persona Nivea Deodorante Protect & Care

Dessert Freschi Santa Lucia Creme Pronte Dolci

Detergenti Ecologici Dual Power Green Life

Detersivi Disinfettanti e Igienizzanti Bioform Plus Disinfettanti

Fazzoletti di Carta Tempo Protect

Finestre Oknoplast Prolux Evolution

Formaggi Freschi Biologici Exquisa Linea formaggi Biologici

Formaggi Freschi Spalmabili Santa Lucia Formaggio Fresco Spalmabile

Gelati e Ghiaccioli Sammontana Non mordere

Igiene Intima Tantum Rosa Intimo Derma

Insalate Pronte Dimmidisì Piatto Unico

Insetticidi e Dopopuntura Raid Linea Eucalipto

Integratori di Vitamine e Minerali Sustenium I Colori della Salute Mix 5

Macchine da Caffè Philips Saeco Incanto Carafe

Olio Olio Piave 1938 Biologico

Olio Moto Shell Advance Ultra (with Pure Plus Technology)

Pet Food Migliorcane e Migliorgatto Unico

Piatti Pronti Freschi Vegetali NOA Linea Creme Spalmabili Vegetali

Pile Energizer Eco Advanced

Praline di Cioccolato Vanini Le Praline Gourmet

Prima Colazione Kinder Cerealè

Prodotti Aloe L'Angelica Vitermine Aloe Drink

Prodotti Struccanti Fria Struccantipiu Puro Latte Detergente in Salvietta

Pulizia Interdentale GUM Soft picks advanced

Servizi Finanziari Postepay App

Shampoo Head & Shoulders Linea Shampoo

Smalti Essence The Gel Nail Polish

Snack e Prodotti Salutistici Noberasco BIObreak

Stampanti HP DESKJET 3700

Stiro Philips PerfectCare AquaPro

Surgelati di Pesce CondiPresto Esca Ceci ai Gamberi e Totano, Quinoa ai Frutti di Mare e Ortomare

con Zucchine e Gamberi

Surgelati Vegetali Bambini Frosta Cuoricini

Tavolette di Cioccolato Ritter Sport Special Nuts

Tè e Tisane Everton Tea Cube

Yogurt Bontà Viva Yogurt intero Semi e Cereal