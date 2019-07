Economia, scende la produzione industriale lombarda: nel secondo semestre giù dell'1,2%

Ha subito un calo la produzione industriale lombarda che, in sintonia con il peggiorato clima economico internazionale, ha fatto registrare una svolta negativa del dato congiunturale (-1,2%); mentre per l'artigianato il risultato rimane positivo seppur contenuto (+0,2%). Anche il dato tendenziale presenta lo stesso schema, negativo per l'industria (-0,9%) e leggermente positivo per l'artigianato (+0,3%). Questi i dati principali che emergono dall'indagine di Unioncamere Confindustria e Regione Lombardia relativa al secondo trimestre 2019 che ha riguardato un campione di più di 2.600 aziende manifatturiere, suddivise in imprese industriali (più di 1.500 imprese) e artigiane (più di 1.100 imprese).

Peggiorano le aspettative sulla domanda sia estera che interna. In miglioramento, invece, le aspettative degli imprenditori industriali per la produzione, dopo ben quattro trimestri in peggioramento continuo. Quadro peggiore per l'artigianato, con saldi negativi per le aspettative di tutti gli indicatori.

Il focus di approfondimento sulle filiere e relazioni tra imprese rileva una scarsa propensione delle imprese lombarde ad attivare forme di aggregazione e partnership. L'analisi realizzata su clienti e fornitori evidenzia le differenze tra imprese industriali e artigiane, con le prime che sono in relazione con imprese di maggiori dimensioni, raggiungono mercati più distanti (spesso anche esteri), e sono inserite in supply chain più lunghe.