RIders precari, scritte contro Glovo: "Non si muore per un panino"

Tre recenti incidenti mortali in Europa hanno colpito altrettanti rider (di Deliveroo, Glovo e Ubereats). E i rider si sono mobilitati per chiedere ancora una volta meno precarietà, anche a Milano, scrivendo un messaggio sul marciapiedi di viale Monza davanti agli uffici milanesi di Glovo, la multinazionale spagnola: ""Non si muore per un panino".

La protesta è stata diffusa su Facebook nella pagina di Deliverance Milano, una rete di fattorini che si sono da tempo mobilitati in difesa dei diritti dei lavoratori di questo settore e contro la precarietà. "Vogliamo che le società pongano fine a un eccidio che negli ultimi tre anni e mezzo ha coinvolto decine di lavoratori, morti mentre erano in consegna durante il turno, lasciando le loro famiglie e i loro cari senza una spiegazione, senza assumersi una responsabilità", si legge.

"Piattaforma che fa il cattivo e il brutto tempo"

"A chi se la prende con noi fattorini perché qualcuno sarebbe reo di non rispettare il codice stradale - proseguono i rider - diciamo provate voi a stare sotto il ricatto della precarietà e delle statistiche dell'algoritmo senza garanzie e nessuna tutela, con il sistema digitale della piattaforma che fa il cattivo e il brutto tempo nella vostra vita, senza nessuna possibilità di intervenire o di comunicare con qualcuno che non vi rimbalzi dietro ad uno muro di gomma e di omertà criminale".