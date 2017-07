A Milano il primo centro di protonterapia d'Italia: cos'è perché è una bella notizia

L’Istituto europeo di oncologia ha presentato il progetto dello Ieo Proton Center, il nuovo centro per la terapia con protoni che sarà operativo a fine 2020. Ieo si conferma così il primo Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) in Italia a offrire ai pazienti oncologici la più avanzata metodica di radioterapia ad alta precisione oggi disponibile.

Il nuovo centro, che richiede un investimento di 40 milioni in 3 anni, sorgerà accanto all’area Ieo già dedicata al Centro di Radioterapia Avanzata e potrà trattare a regime fino a 800 nuovi pazienti all’anno.

Cos'è la protonterapia e le possibilità

Secondo le stime mondiali, il 20% dei pazienti oncologici potrebbe beneficiare della terapia protonica, mentre attualmente i pazienti trattati con protoni non superano lo 0,8% dei malati sottoposti a radioterapia. Con i fasci protonici si possono trattare tumori che, per sede o tipologia, non possono essere operati o curati con altre forme di radioterapia.

In Italia i malati candidabili a protonterapia si valutano fra i 7.000 e i 10.000, una domanda che gli attuali centri italiani non riescono a soddisfare, costringendo i malati ad andare all’estero alla ricerca di una speranza, o a rinunciare alla cura. Ieo Proton Center nasce dunque in primo luogo per rispondere a un bisogno urgente del Paese, riconosciuto dal Ministero della Salute, che ha recentemente inserito la protonterapia nei Livelli Essenziali di Assistenza.