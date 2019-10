All'Esselunga tornano i Wizzis: ecco i nuovi pupazzetti della saga di Harry Potter

All'Esselunga tornano i Wizzis i pupazzetti di Harry Potter, celeberrimo maghetto della scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts nato dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling. L'iniziativa è legata “Amici di Scuola”, progetto della catena di supermercati che offre agli istituti scolastici l'opportunità di ottenere attrezzature informatiche e materiale didattico. L'iniziativa segue quella delle Mug lanciata a settembre.

Quali personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti tra gli appassionati. Procediamo con ordine.

Nuovi Wizzis Esselunga: tutti i personaggi

I pupazzetti da collezionare sono 24 e oltre ai classici della saga legata al laghetto ci sono personaggi legati a "Animali Fantastici". Questo l'elenco completo: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Silente, Severus Piton, Lord Voldemort, Thestral, Grattastinchi, Fierobecco, Edvige, Dobby, Fanny, Credence Bareone, Gellert Grindelwald, Newt Scamander, Queenie Goldstein, Tina Goldstein, Albus Silente (da giovane), Joacob Kowalski, Nagini, Zouwu, Snaso, Serpente Marino, Asticello.

Come ottenerli

I pupazzetti si possono nei supermercati Esselunga fino al 13 novembre. Per ottenerli bisognerà fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty); non solo: oltre al pupazzetto verrà consegnato anche un buono "Amici di scuola". Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore con la forma di valigetta compreso di bacchetta magica.