Più verde, riapertura Navigli e la Moschea: le richieste dei cittadini sul Pgt

Sono quasi 5.500 i questionari compilati dai cittadini in vista dell'aggiornamento del piano di governo del territorio. E la maggior parte (4.400) è stata presa in considerazione perché compilata in modo sufficientemente completo. Oltre la metà di chi ha risposto (57,9%) è un "semplice" cittadino (gli altri sono associazioni oppure architetti o professionisti in campo edilizio e urbanistico), mentre il 62,8% ha una laurea e il 35% ha tra i 36 e i 50 anni. L'86% risiede a Milano, l'8% nella Città Metropolitana.

Dai questioniari arrivano indicazioni all'amministrazione sullo sviluppo del futuro Pgt. In particolare, alcuni aspetti hanno ottenuto percentuali "bulgare". Il 90% di chi ha risposto ha indicato come importanti il miglioramento della dotazione dei servizi pubblici e del verde, l’ottimizzazione della viabilità e della mobilità, l’esigenza di una progettazione strategica della città, oltre che la rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso, la conservazione di quello paesaggistico e storico culturale, e la valorizzazione delle risorse ambientali ed energetiche.

La valorizzazione delle periferie per creare qualità urbana è indicata da molte persone. Sentiti anche i problemi sulla mobilità: tra le proposte l'ampliamento delle piste ciclabili, delle aree pedonali e delle "Zone 30". Molti di coloro che hanno risposto indicano il proprio favore nella riapertura dei Navigli e non manca chi sottolinea la necessità di realizzare una Moschea per gli ormai tanti concittadini musulmani.

L'iter per la revisione del piano prosegue: gli enti territoriali, i soggetti competenti in materia ambientale possono inviare i contributi scritti entro il 29 settembre a pianificazioneurbanistica@postacert.comune.milano.it.