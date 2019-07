Fitchratings conferma rating Atm: "Bbb"

L’agenzia internazionale FitchRatings ha confermato nelle scorse ore la valutazione di rating di lungo termine di ATM – Azienda Trasporti Milanesi a “BBB” con prospettive negative ed una valutazione di breve termine pari a “F2”. La passata valutazione dava prospettive "stabili".

Secondo FitchRatings ATM ha confermato la propria solidità finanziaria e patrimoniale, nonché la capacità prospettica nel medio periodo di attrarre domanda con servizi di mobilità sempre più sostenibili e innovativi, generando le risorse necessarie per sostenere l’ingente piano di investimenti programmati.

Il risultato ottenuto conferma lo status di ATM come benchmark per il settore del TPL nazionale, in grado di generare valore per la collettività e per l’Azionista, il Comune di Milano, che rappresenta comunque punto di riferimento e limite nell’attribuzione del giudizio. Al contempo, confermando il livello di “Investment Grade”, pone tuttora ATM nel ristretto panel internazionale dei principali protagonisti di settore, scrive in una nota Atm.