Reddito di inclusione, l'appello del comune alle aziende: "Coinvolgete 300 disoccupati"

Oltre 6mila richieste in due mesi: a Milano è boom di richieste per il nuovo reddito di inclusione lanciato dal governo e distribuito attraverso la domanda fatta al Comune di residenza. E l'assessore alle politiche sociali di Palazzo Marino Pierfrancesco Majorino ha lanciato un appello alle aziende affinché assumano i disoccupati.

"Le azioni di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà proseguono in modo significativo - ha dichiarato Majorino in una nota -. Abbiamo, infatti, appena superato il numero di 6.000 domande riguardanti il Rei (Reddito di inclusione) nella sola città di Milano. Un numero altissimo, superiore a ogni aspettativa, che vede molti italiani rivolgersi, per la prima volta, al sistema dei servizi".

Si tratta di "cittadini che non riceveranno solo un 'aiuto' economico diretto ma anche un progetto individualizzato per realizzare percorsi di formazione e inserimento lavorativo", prosegue l'assessore.

E il comune chiede aiuto proprio alle realtà imprenditoriali: "A proposito di questo cerchiamo aziende che siano disponibili a coinvolgere nella loro organizzazione, per 6 o 12 mesi, 300 cittadini senza occupazione a cui corrisponderemo direttamente un contributo mensile di circa 500 euro affinché possano sviluppare percorsi di formazione e sperimentazione di inserimento lavorativo che ci auguriamo sfocino poi in assunzioni vere e proprie".