Quattro sfiziose idee regalo da ordinare comodamente a casa propria

In questo lungo periodo di lockdown, tante possono essere le idee per splendidi regali da fare comodamente in casa propria. E per i lettori di MilanoToday ci sono offerte davvero da non perdere, con sconti che arrivano al 60%.

Fotolibro con copertina

I fotolibri di qualità sono in diverse dimensioni: possono essere progettati come si vuole e danno infinite possibilità di completamento. Il regalo perfetto per condividere momenti speciali con i propri cari. Scopri le offerte, scontate fino al 60%, qui, qui e qui.

Calamite personalizzabili

Le calamite personalizzabili possono essere attaccate ovunque. Sono un'idea regalo simpatica e sfiziosa. La stampa ad alogenuro d’argento è su carta fotografica professionale; la carta magnetica è molto resistente; elevata resistenza ai graffi ed alle impronte; sono personalizzabili con fotografie, testi e scritte. Qui e qui le offerte da non perdere.

Tazze personalizzabili

Per colazione. Ma anche in ufficio, o a tavola. Insomma, ovunque. Le tazze personalizzabili danno il sorriso alla giornata. Clicca qui per le offerte.

Tele fotografiche

Un regalo in grado di impreziosire la casa è senza orma di dubbio una tela fotografica personalizzabile. Qui tutte le informazioni per comprarne una scontata. La tela è personalizzabile con fotografie, testi, scritte, differenti layout e clip arts gratuiti. Il telaio è in legno della larghezza di 2 cm; possibilità di scelta di modelli per la progettazione già preimpostati totalmente gratuiti. La stampa di inchiostri è a pigmenti a 8 colori. Il gancio per il fissaggio è incluso nel prezzo.