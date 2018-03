Regata Regionale Montù FIC Lombardia di canottaggio: presenti 994 atleti

La prima Regata Regionale Montù FIC Lombardia di canottaggio domenica 18 marzo ha visto al via 994 atleti in gara, 609 fisici, provenienti da 56 società diverse in rappresentanza di sette regioni italiane, oltre alla vicina Svizzera in gara con Lugano e Locarno