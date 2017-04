Design week: tutto esaurito per la flotta auto a disposizione di milanesi e turisti

Oltre 1.000 i servizi di courtesy car effettuati, 864 le ore spese su strada e oltre 5.000 i chilometri percorsi dalla flotta che Renault ha messo a disposizione degli appassionati di design per muoversi gratuitamente e senza stress tra gli appuntamenti del Salone del Mobile. Fully booked anche la Suite Megane Grand Coupé, che per la chiusura ha ospitato la nota conduttrice tv Paola Marella.

Un migliaio sono state le persone che attraverso la Web App (oltre 10.000 le interazioni nel corso dell’operazione) hanno prenotato in real time una delle oltre 30 auto che durante i giorni del Salone sono state in giro per la città, consentendo a milanesi e turisti di spostarsi comodamente e senza il problema del parcheggio per raggiungere i luoghi delle esposizioni e dei tantissimi eventi che hanno caratterizzato questa edizione della Design Week. Ma quello realizzato da Renault non è stato un semplice servizio di Courtesy Car.

Chi ha prenotato l’auto ha potuto infatti decidere o di farsi accompagnare dal driver che gli ha consegnato l’auto o di mettersi alla guida per un test drive e provarla fino a destinazione. Fully booked - con oltre 90 richieste e 27mila visite della pagina web dedicata - è andata anche la SUITE MEGANE Grand Coupé, l’originale auto-camera d’hotel realizzata da Renault nel cuore del Fuorisalone, in collaborazione con nhow Milano, che ha unito l’inaspettata abitabilità di Mégane Grand Coupé con lo stile e il design del rinomato hotel di Via Tortona. Un living costituito da pareti trasparenti che ha integrato l’ultima nata di casa Renault, con accesso diretto dalle portiere posteriori, e sedili che con la loro ampiezza e comodità ne hanno fatto uno spazio fruibile come salotto, sovrastato dal tetto panoramico in vetro dell’auto.

Dopo l’inaugurazione con il giocatore della Nazionale Italiana di Rugby George Biagi, per la sua ultima notte la SUITE ha chiuso con un altro special guest: l'intermediatrice immobiliare più famosa d'Italia e nota conduttrice tv Paola Marella. Con queste iniziative Renault ha voluto offrire ai visitatori del Salone la possibilità di godere delle opportunità proposte in calendario senza lo stress che normalmente caratterizza queste giornate, per la difficoltà di trovare un taxi o un parcheggio. E tutto questo dando concretezza ad “Easy Life”: la promessa che la Marca fa ai propri clienti di facilitare loro la vita perché possano goderne appieno.