Renault Twingo La Parisienne presentata a Milano

Ritorna LA PARISIENNE con Twingo, la City Car già apprezzata dal pubblico femminile per la sua sorprendente agilità, con un look esclusivo ed elegante che la posizione al top della gamma. La vettura francese è stata presentata nelle scorse ore a Milano.

Le caratteristiche

Renault TWINGO è la city car dalle diverse personalità:

- Sportiva, racchiusa in TWINGO GT, l’auto divertente e adrenalinica che esalta il piacere di guida.

- Glamour, racchiusa in TWINGO LOVELY, frizzante e con stile, dedicata alle “TWINGO Lovers”.

Per celebrare la sua personalità Chic, Renault TWINGO si arricchisce e presenta in anteprima europea assoluta la Serie Limitata “LA PARISIENNE”.

La versione “PARISIENNE”, pensata per le donne, venne lanciata per la prima volta nel 1963 sulla Renault R4, e fu realizzata in collaborazione con la rivista “Elle”. Caratterizzata da decorazioni sulle fiancate di due tipi di tessuto, impagliato o scozzese, l’auto riscosse un immediato e notevole successo.

A distanza di 54 anni, Renault ripropone questa versione su TWINGO, la city car amata dal pubblico femminile che rappresenta oltre il 70% della clientela.

Renault TWINGO “LA PARISIENNE” si caratterizza all’esterno per diversi elementi specifici, quali il badge esterno “LA PARISIENNE”, la nuova tinta Verde Acqua, i privacy glass, gli esclusivi cerchi in lega da 16” Diamantati Black con il profilo logo Verde Acqua, i fari fendinebbia con funzione cornering e le modanature laterali in tinta. Particolarità dell’auto sono, inoltre, gli stripping laterali e il tetto apribile in tessuto personalizzato, in opzione.

Bellezza chic

All’interno TWINGO “LA PARISIENNE” colpisce subito per una serie di dettagli distintivi come: le eleganti sellerie con motivo tartan in tessuto e pelle, gli interni color Verde Acqua e la firma “LA PARISIENNE” sulla soglia porta.

Chic fuori, Easy life a bordo, grazie alla Parking Camera con i sensori di parcheggio posteriori, a R-Link Evolution con radio DAB compatibile con Android Auto e al climatizzatore automatico. La city car parigina si presenta come un’auto elegante e chic senza rinunciare al comfort di guida, offrendo il cambio automatico a doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch), allo stesso prezzo del cambio manuale, sia sul motore SCe 69 che sul motore più brillante TCe 90.

Renault TWINGO “LA PARISIENNE”, il nuovo top di gamma Twingo, tutto al femminile, sarà commercializzata dal mese di agosto con un prezzo a partire da € 14.550 (prezzo chiavi in mano) e le prime vetture saranno disponibili presso la rete Renault dal prossimo mese di ottobre.