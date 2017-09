Un gioiello per sostenere la ricerca scientifica

Alfieri & St.John, lo storico brand italiano della gioielleria dal 1977, presenta il suo nuovo progetto charity a sostegno del progetto GOLD FOR KIDS della Fondazione Umberto Veronesi per l’oncologia pediatrica: “La ricerca è preziosa” volto a sostenere le cure mediche e promuovere una corretta informazione scientifica. Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini. In Italia, le nuove diagnosi di tumore sono circa 1.400 nei bambini fino a 14 anni e 800 negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Alfieri & St. John aderendo al progetto “La ricerca è preziosa” sostiene un anno di lavoro della Dott.ssa Silvia Bresolin, ricercatrice italiana che sviluppa, presso l’Università degli Studi di Padova, un progetto sulla Leucemia Mielomonocitica Giovanile che viene diagnosticata in bambini di età compresa tra i pochi mesi di vita e i 4 anni”.

“Un sentito e profondo ringraziamento per avermi dato la possibilità di continuare a fare ricerca in questo Paese, sostenendo lo sviluppo di un progetto che aiuterà a dare un nuovo futuro ai piccoli malati” – ha dichiarato la Dott.ssa Silvia Bresolin. Alfieri & St.John ha disegnato uno speciale charm personalizzato in argento con cordino cerato, disponibile in diversi colori, e indossabile sia come bracciale che collana, acquistabile nella boutique di Roma e Milano e in tutte le gioiellerie autorizzate. Una parte del ricavato della vendita dello charm firmato Alfieri & St.John verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per il progetto GOLD FOR KIDS.

Tutti possono contribuire a questo importante progetto, andando a scoprire lo charm Alfieri & St.John presso le boutique monomarca di Milano e Roma, presso i rivenditori ufficiali aderenti all’iniziativa e sul sito www.luxuryzone.it. Diamo valore alla ricerca scientifica per riscrivere la storia di tanti piccoli pazienti oncologici, sostenendo il progetto “La ricerca è preziosa”. Testimonia l’acquisto con una foto e pubblicala utilizzando l’hashtag #laricercaepreziosa e #alfieristjohn.

Charm personalizzato in argento con cordino cerato, disponibile in diversi colori, e indossabile sia come bracciale che collana. Lo storico logo di Alfieri & St.John, l’albero della vita che viene generalmente considerato sorgente di vita, luogo da cui ha origine ogni essere vivente, è stato arricchito da una pietra arancione incastonata sulla foglie. Una sorta di augurio per una vita costruita su solide radici, piena e ricca come le numerose foglie. Il gioiello è acquistabile nelle boutique Alfieri & St.John, presso i rivenditori ufficiali aderenti all’iniziativa e sul sito www.luxuryzone.it.