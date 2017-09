Riforma del terzo settore tra opportunità e consigli pratici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La delega sul riordino del Terzo Settore diventata legge a giugno, ha visto un ulteriore passo avanti con il più corposo dei decreti legislativi previsti dalla riforma approvato il 2 agosto scorso. Quali sono le modifiche sostanziali che questo importante provvedimento legislativo, atteso da anni, ha introdotto? Cosa cambia per le associazioni del Terzo Settore? Quali vantaggi per la collettività e per la gestione dei servizi socio-assistenziali? Ne parlano lunedì sera 25 settembre alle ore 21 presso la sala conferenze della Coop. Edificatrice di Via Vittorio Veneto 32 a Bollate, in un incontro organizzato dal Partito Democratico della Zona Nord-Ovest, i deputati Pd Edoardo Patriarca (uno degli ispiratori della legge) e Vinicio Peluffo, il consigliere regionale Pd Carlo Borghetti e l’avvocato Luca Degani, esperto di diritto del Terzo Settore.