Altroconsumo vince class action contro Trenord: 300mila euro ai pendolari

Risultato storico per i diritti dei pendolari: con la sentenza della Corte di Appello di Milano depositata venerdì Trenord è stata condannata a un risarcimento di 100 euro a testa (in aggiunta agli indennizzi automatici già versati) ai 3.018 aderenti alla class action di Altroconsumo per i gravi disagi del dicembre 2012. E’ quanto rende noto un comunicato dell’associazione dei consumatori.

“I disservizi inflitti agli utenti dalla compagnia ferroviaria per oltre quindici giorni nel dicembre 2012 furono gravissimi – spiega Altroconsumo – saltò tutto il sistema di trasporto su rotaie, treni cancellati e i pochi rimasti diventati carri presi d’assalto, corse dirottate, ritardi, mancanza di informazioni per i circa 700mila i pendolari lombardi coinvolti in quelle giornate di caos”.

La class action era stata ammessa il 3 marzo 2014. “Secondo la Corte d’Appello di Milano – si legge ancora – non v’è dubbio che Trenord abbia causato, per inefficienza nell’organizzazione, disservizi e disagi tali da coinvolgere migliaia di viaggiatori, in forma continuativa, per un periodo di tempo prolungato (dal 9 al 17 dicembre 2012), costringendoli a subire i ritardi prolungati, cancellazione di corse, trasbordi da un convoglio all’altro, modifiche di itinerari, condizioni di sovraffollamento dei convogli, senza neppure garantire forme di assistenza minime o diramare informazioni sui tempi di attesa o su eventuali percorsi alternativi”.