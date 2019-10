A Milano apre il ristorante di Del Piero, N10

Il numero scelto è il 10. Il civico è il 10. E la prima serata ufficiale, neanche a dirlo, è stata il 10 ottobre, il 10/10. Quel 10 è quello di Alessandro Del Piero, che ha aperto il suo primo ristorante italiano a Milano, in viale Monte Grappa, in zona Porta Nuova.

Il locale si chiama - neanche a dirlo - "N10" e l'offerta culinaria sarà curata dallo chef Corrado Michelazzo. Il ristorante - il secondo di Alex dopo l'esordio di Los Angeles - si sviluppa su due piani: sotto il bar con l'area "Bocconi" - con cucina a vista - e sopra il mondo della pizza.

Dal 25 settembre al 10 ottobre si sono susseguite una serie di serate "soft opening", che si sono concluse giovedì con "Taste the experience". Ogni 10 del mese - sì, sempre il 10 - ci sarà un appuntamento speciale. Per novembre ci sarà una serata con musica dal vivo, mentre a dicembre ci sarà un live di "Buffa racconta", con l'avvocato - reso noto dal programma Sky - che racconterà le grandi gesta dei numeri 10 del mondo del calcio.

Perché N10 non sarà solo un ristorante. "È un viaggio per chi ama il life sharing - si legge sul sito del locale -, per chi vuole a qualsiasi ora di qualsiasi giorno mangiare, bere e vivere un'esperienza a 360 gradi in un'unica location".